Эксперт назвал основные признаки "постковидного синдрома"

Не секрет, что существует так называемый "постковидный синдром", который помимо упадка сил и слабости включает много других признаков, включая сложности с питанием и пищеварением.

По мнению врача-кардиолога, доктора медицинских наук Симона Мацкеплишвили, выявление "постковидного синдрома" и его своевременное лечение также важно, как и лечение самой коронавирусной инфекции. Эксперт отмечает, что синдром проявляется по-разному: у кого-то нарушен сон, других мучают головные и мышечные боли, у третьих - проблемы с кишечником и желудком. Кроме того, зафиксировано больше число аритмий и расстройств сердечно-сосудистой системы.

Среди основных симптомов, указывающих на "постковидный синдром", эксперт также отмечает и длительное повышение температуры до 37-37,2 градусов, которое может продолжаться несколько месяцев.

"С одной стороны, все эти симптомы связывают с хроническим воспалением, но сейчас мы приблизились к разгадке самой сути "постковидного синдрома", - отмечает Мацкеплишвили в беседе с KP.RU. - И более того, мы близки к разгадке того, как его лечить".

Он добавил, что входит в состав международной группы, сформированной из ученых со всего мира. В ближайшее время планируется выход научной статьи, где будет разгадка феномена "постковидного синдрома".