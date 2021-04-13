ЭСК РФС признал верными решения судьи в матче "Локомотив" - "Спартак"

Экспертно-судейский комитет РФС не нашел ошибок в судействе Кирилла Левникова в матче 25-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком". Об этом championat.com сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

"Согласен со всеми решениями ЭСК, считаю их абсолютно справедливыми. Почти по всем вопросам было единогласное мнение", - сказал Хачатурянц.

Напомним, что "Спартак" просил рассмотреть три эпизода в штрафной "Локомотива", в которых Левников мог назначить пенальти, но не сделал этого. Сам матч завершился победой "красно-зеленых" со счетом 2:0.