Новости

Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг анонсировала новую детскую книгу 20:13
СМИ: Байден хочет вывести войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года 20:03
Цена нефти начала расти после разговора Путина и Байдена 19:59
В Петербурге актер из "Улиц разбитых фонарей" арестован за педофилию 19:59
В Казани девочку затянуло в песок на детской площадке 19:38
Госдума разрешила выпускать лекарства без разрешения патентообладателя 19:32
Гражданина Таджикистана будут судить за призывы к терроризму 19:22
Завершено расследование дела о мошенничестве на сумму свыше 74 млн рублей 19:13
Собянин встретился с участниками благотворительного сервиса на портале mos.ru 19:01
Завершены испытания пистолета "Аспид" 18:50
Убийцу авторитета Альберта Рыжего заметили в автобусе 18:48
Введен режим ЧС: В Байкальске заявили об угрозе утечки отходов БЦБК 18:45
Netflix продлил сериал "Бриджертоны" на 3 и 4 сезоны 18:43
Патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса 18:43
Лашет потребовал от Зедера "прекратить театр одного актера" 18:43
Патриарх: Верующие относятся к санитарным мерам в храмах с пониманием 18:41
В Петербурге ушло в суд дело картеля поставщиков детского питания 18:40
В Минфине назвали "весьма вероятной" денонсацию налогового соглашения с Нидерландами 18:33
В Петербурге ребенку второй раз пересадили донорское сердце 18:14
ФАС возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию других сервисов 18:13
"Спартак" условно наказан игрой без зрителей за оскорбления Гилерме 18:11
В РФПИ рассказали о масштабах производства вакцины "Спутник V" в Индии 18:08
Вратарь "Локомотива" Гилерме дисквалифицирован на два матча РПЛ 18:06
К тушению пожара на окраине Воронежа подключили поезд 18:05
ЭСК РФС признал верными решения судьи в матче "Локомотив" - "Спартак" 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
13.04.2021 19:24
Рубрика: Экономика

Навоз и ныне там

Фермеры вынуждены оформлять лицензии на хранение органических удобрений
Текст: Софья Литвинова
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)
Небольшие фермеры вынуждены платить миллион рублей за право отнести навоз из-под коровы до общей кучи. Он считается отходом третьего класса опасности, поэтому животноводческие предприятия должны оформлять лицензии. Но фермеры считают, что для небольших хозяйств должно быть исключение.
Право отнести навоз из-под коровы до общей кучи обходится фермерам в один миллион рублей. Фото: Jevtic / istock Право отнести навоз из-под коровы до общей кучи обходится фермерам в один миллион рублей. Фото: Jevtic / istock
Право отнести навоз из-под коровы до общей кучи обходится фермерам в один миллион рублей. Фото: Jevtic / istock

Таких растрат не может позволить себе фермер из Коломенского района Московской области Савелий Крестинков. У него 100 коз, 100 овец и 10 коров. А миллион он должен заплатить наравне с животноводческим комплексом на несколько десятков тысяч голов. Предложение разрешить обходиться без лицензий небольшим хозяйствам (до 100 голов) он внес на прошлом съезде фермеров.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Минсельхоз: Удержать цены на майонез помогут меры поддержки отрасли

"Одно дело, когда тонны навозной жижи от больших комплексов попадают в землю. А другое - от 10 коров у фермерского хозяйства где-нибудь в степи. Ну какой тут вред для экологии? Его всю жизнь использовали как лучшее органическое удобрение", - соглашается президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников.

Для больших хозяйств тоже неверно приравнивать навоз к отходам третьего класса, считает заместитель руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Максим Синельников. По данным Росстата за 2018 год, доля всего сельского хозяйства России в объеме всей промышленности в выбросах в атмосферу загрязняющих веществ составляет 1,3% от общего объема. При этом, по словам эксперта, все 100% навоза и помета перерабатываются в ценное органическое удобрение и используется для повышения плодородия почв. Еще в июне 2020 года минприроды выпустило пояснение, по которому при переработке навоза и помета (обезвреживании и обеззараживании) в удобрения им лицензия не нужна. Но на практике Росприроднадзор позицию минприроды во внимание не принимает и продолжает требовать лицензию, говорит эксперт. В Росприроднадозре "РГ" пояснили: раз навоз относится к третьему классу опасности, по закону лицензия быть должна.

Сейчас разрабатываются изменения в Закон "Об отходах производства и потребления", которыми предлагается изъять из их перечня навоз и помет. Для них могут разработать специальное регулирование, говорит Синельников.

Прежде чем использовать навоз в виде удобрения, ему надо отлежаться. Иначе он "сожжет" растения. За это время в процессе разложения в атмосферу и почву могут поступать вредные вещества и парниковые газы. С другой стороны, углекислый газ "занимает важное место в целом ряде биологических и физиологических процессов", признает директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. CO2 для растений как кислород для человека. Не будет его - не будет урожая. "Тем не менее ряд исследований подтверждает, что высокие концентрации углекислого газа могут оказывать отрицательное влияние на продуктивность сельхозкультур", - отмечает эксперт.

На животноводство в мире приходится около 14,5% всех выбросов парниковых газов в атмосферу, а к 2030 году этот показатель может достигнуть 49%.

Экономика АПК

Главное сегодня

Песков: Россия никому не угрожает
Шойгу: НАТО концентрирует военные силы в Причерноморье и Балтийском регионе
В США рекомендовали приостановить вакцинацию J&J из-за случаев тромбоза
Профессор МФТИ и специалист по гиперзвуку арестован по делу о госизмене
Легенды СССР: Ушел из жизни солист "Песняров" Леонид Борткевич
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента