Небольшие фермеры вынуждены платить миллион рублей за право отнести навоз из-под коровы до общей кучи. Он считается отходом третьего класса опасности, поэтому животноводческие предприятия должны оформлять лицензии. Но фермеры считают, что для небольших хозяйств должно быть исключение.

Таких растрат не может позволить себе фермер из Коломенского района Московской области Савелий Крестинков. У него 100 коз, 100 овец и 10 коров. А миллион он должен заплатить наравне с животноводческим комплексом на несколько десятков тысяч голов. Предложение разрешить обходиться без лицензий небольшим хозяйствам (до 100 голов) он внес на прошлом съезде фермеров.

"Одно дело, когда тонны навозной жижи от больших комплексов попадают в землю. А другое - от 10 коров у фермерского хозяйства где-нибудь в степи. Ну какой тут вред для экологии? Его всю жизнь использовали как лучшее органическое удобрение", - соглашается президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников.

Для больших хозяйств тоже неверно приравнивать навоз к отходам третьего класса, считает заместитель руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Максим Синельников. По данным Росстата за 2018 год, доля всего сельского хозяйства России в объеме всей промышленности в выбросах в атмосферу загрязняющих веществ составляет 1,3% от общего объема. При этом, по словам эксперта, все 100% навоза и помета перерабатываются в ценное органическое удобрение и используется для повышения плодородия почв. Еще в июне 2020 года минприроды выпустило пояснение, по которому при переработке навоза и помета (обезвреживании и обеззараживании) в удобрения им лицензия не нужна. Но на практике Росприроднадзор позицию минприроды во внимание не принимает и продолжает требовать лицензию, говорит эксперт. В Росприроднадозре "РГ" пояснили: раз навоз относится к третьему классу опасности, по закону лицензия быть должна.

Сейчас разрабатываются изменения в Закон "Об отходах производства и потребления", которыми предлагается изъять из их перечня навоз и помет. Для них могут разработать специальное регулирование, говорит Синельников.

Прежде чем использовать навоз в виде удобрения, ему надо отлежаться. Иначе он "сожжет" растения. За это время в процессе разложения в атмосферу и почву могут поступать вредные вещества и парниковые газы. С другой стороны, углекислый газ "занимает важное место в целом ряде биологических и физиологических процессов", признает директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. CO2 для растений как кислород для человека. Не будет его - не будет урожая. "Тем не менее ряд исследований подтверждает, что высокие концентрации углекислого газа могут оказывать отрицательное влияние на продуктивность сельхозкультур", - отмечает эксперт.

На животноводство в мире приходится около 14,5% всех выбросов парниковых газов в атмосферу, а к 2030 году этот показатель может достигнуть 49%.