В Москве завершился международный фестиваль "Пора в космос". С 2013 года он проходит каждый год в преддверии Дня космонавтики. Это площадка, где рассказывается о достижениях отечественной космонавтики в самом интересном и в основном, интерактивном формате.

Фестиваль проводится Ассоциацией музеев космонавтики России в содружестве с компанией "Альтернатива 777", в партнерстве с Всемирной ассоциацией выпускников высших учебных заведений (Global Alumni Alliance) и более 50 российскими и международными организациями.

В этом году фестиваль впервые провел серьезнейшую деловую программу. В ней участвовали представители госорганов, государственных и частных компаний, ученые, общественные деятели, преподаватели и изобретатели. Они обсуждали проблемы развития космической отрасли, научного космоса, перспектив космической дипломатии и развития космических проектов на международном уровне. Одна из актуальнейших проблем - взаимодействие государства и частного бизнеса по развитию космических программ и технологий.

Для молодежи фестиваль "Пора в космос" - это время открытий. Ведь главная идея этого масштабного форума - организация семейного праздника, где о космосе говорят просто, доступно и увлекательно. Где, как говорят его организаторы, зажигают искру в душе.

Все дни фестиваля были увлекательнейшие лекции о космосе, о космической науке, о том, как готовят к сложнейшей работе в невесомости людей, и как работает сложнейшая космическая техника. Но, безусловно, самое супер - это когда есть возможность, что называется, примерить на себя роль космонавта, исследователя, скажем, Марса и Луны, экзопланет.

Так, огромный интерес вызвала симуляция полета космического корабля "Союз" к МКС и ее трансляция для зрителей. Поучаствовать в космическом полете так, как его видят космонавты в космическом корабле и операторы Центра управления полетом мог любой желающий. Симуляция построена вокруг ядра из программы-симулятора космического полета Kerbal Space Program с большим количеством модификаций. Можно, скажем, добавить космическую технику, планеты, средств навигации и т.д. Участники образуют экипаж условной межзвездной экспедиции - и вперед! Погружение полное.

Опробовать полет в виртуальной реальности и стать пилотом МКС помогают уникальные проекты Лаборатории МГУ: "VR- дельтаплан" и симулятор стыковки с МКС.

Движение небесных тел издавна приковывало внимание человечества. Почти две тысячи лет прошло между тем, как были составлены первые известные таблицы движения Солнца, Луны и планет, и тем, как Иоганн Кеплер сформулировал свои три закона, которые положили начало новой научной дисциплине: орбитальной механике. Что это за наука, как и в каких областях техники она используется сейчас и как знание ее законов может помочь в понимании Вселенной - тоже можно было узнать на фестивале. Как и о многом-многом другом.

Нынешний фестиваль посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина. Перед участниками фестиваля выступили ветераны космической отрасли СССР и России. Так, Леонид Китаев-Смык, заслуженный испытатель космической техники, участвовавший в подготовке к запуску в космос Юрия Гагарина, рассказал о проявленной смекалке первого космонавта, которая спасла ему жизнь в нештатной ситуации. Оказывается, когда Юрий Гагарин уже спускался на двух парашютах на землю, его ветром относило прямо в Волгу, где в то время как раз шёл ледоход. Неизвестно, как бы всё сложилось, если бы не мгновенная сообразительность Юрия Гагарина: специальным парашютным ножом он смог перерезать фал с грузом и в результате его парашют приземлился на берегу, а не в реке.

Среди почетных участников и гостей фестиваля был дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков. Один из участников спасения мертвой станции "Салют-7".

…1985 год. Тогда на корабле "Союз Т-13" на орбиту полетел экипаж - Владимир Джанибеков и Виктор Савиных. У одного - пятый полет, у другого - второй. Задача - состыковаться с космической станцией "Салют-7", провести технические эксперименты и регламентные работы. Но это официальная версия. На самом деле все было очень плохо. На "Салюте-7" произошла техническая авария: станция не подавала сигналы, вышла из-под контроля и стала терять высоту, неуклонно снижаясь к Земле. ЧП! Куда конкретно она упадет - непредсказуемо. Как и последствия падения.

Станция превратилась в ледяной дом. Рассказывают, в ЦУПе, чтобы понять, насколько холодно на станции, Владимира Джанибекова попросили плюнуть. Он плюнул, и слюна замерзла на иллюминаторе… Никто и никогда прежде не выполнял подход и стыковку корабля с неуправляемым космическим телом. То, что сделал тот экипаж в ручном режиме, вошло в учебники. После этого стало ясно, что можно "подплывать" и ремонтировать на орбите любые аппараты…

Фестиваль "Пора в космос" предоставляет возможность пообщаться с теми, кто творил и продолжает создавать космическую историю страны. Кто делает новую космическую технику и работает на ней. Кто помогает молодежи определиться со своей мечтой. Автор одной из лекций, предваряя свое выступление, написал: "Осторожно, лекция может вызвать тягу к освоению космоса!". Спасибо за шутку. Она того стоит.