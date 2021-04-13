Где россиянин может купить дачу за 850 рублей

Пустующий домик в белорусской глубинке можно купить за копейки

Теперь купить сельский дом в Беларуси вполне реально всего за 29 рублей - это 850 российских. В конце марта Указ "Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами" подписал Александр Лукашенко.

Для многих горожан, мечтающих во время пандемии хотя бы на выходные вырваться в деревню, это отличная возможность. Ведь обзавестись жилплощадью вдали от городского шума по рыночной стоимости по карману не всем: цены на сельскую недвижимость сегодня варьируются от 2-3 тысяч у.е. за дом в глубинке без удобств до 60-70 тысяч долларов за благоустроенный коттедж площадью более 100 "квадратов" рядом с Минском или, к примеру, в курортной зоне на Браславских озерах. С выходом указа домик в деревне сможет при желании купить и не очень обеспеченный человек.

Разумеется, рассчитывать на комфортный особняк за базовую величину не стоит, обращает внимание заместитель начальника юридического управления Государственного комитета по имуществу Беларуси Виктория Верина:

- Такие дома расположены преимущественно в отдаленных деревнях, где нет развитой инфраструктуры. Но отремонтировав подобное строение, человек получит хорошую возможность для отдыха в тихом и живописном месте. А кто-то, не исключено, решит и жилищный вопрос, ведь пустующие дома есть и в городах.

На покупателя ляжет также обязанность возместить связанные с продажей затраты, которые понес исполком.

По словам заместителя председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси Николая Бобера, сейчас на территории страны насчитывается около 7 тысяч пустующих домов:

- Больше всего таких (около 30 процентов) в Гомельской области, в остальных регионах они распределены в равных долях, примерно 13-15 процентов. Работа по ним велась и до этого. За прошлый год, к примеру, реализовано порядка 400 объектов - где-то они пошли под снос, где-то были проданы, пополнив средствами местные бюджеты. Изучив опыт работы, мы поняли, что необходимо совершенствовать механизмы и упростить процедуру отчуждения этих жилых домов. Наша цель - создать максимально прозрачные условия по работе с ними, а именно о признании их пустующими с последующей реализацией.

Когда дом более трех лет не используется, разыскивают его собственника и решают судьбу строения: или под снос, или на продажу

Брошенную недвижимость выявляют специальные комиссии, организованные местными органами власти. Когда дом более трех лет не используется, разыскивают его собственника. Пишут предписание, ждут ответ. Если собственник отказывается от недвижимости, то возможны два варианта. Обветшавшее строение может уйти под снос. Если же домом еще можно пользоваться, райисполком через суд получает на него право собственности. Далее дом может быть передан в ведение коммунального юридического лица - стать ведомственным, арендным жильем либо его выставят на продажу. Указ предусматривает два варианта - аукцион и прямую продажу. В случае продажи через аукцион цена формируется на основании рыночной стоимости дома и может поэтапно понижаться до 50, 80 процентов, вплоть до базовой величины.

Прямая продажа пустующего дома возможна также по рыночной стоимости. В то же время документ дает право облисполкомам определять населенные пункты, на территории которых пустующие дома могут быть проданы сразу за одну базовую величину. Планируется, что с 1 января 2023 года заработает Единый реестр пустующих домов. Это единая база данных, доступ к которой обеспечат всем желающим на безвозмездной основе. Там рассчитывают аккумулировать информацию от исполкомов в режиме реального времени по мере поступления таких объектов на учет. По словам Николая Бобера, максимально все будет визуализировано - местоположение, состояние объекта, его характеристики.

А если купить домик в деревне по такой привлекательной цене хочется уже сейчас? Пока единого реестра нет, в Госкомимуществе Беларуси советуют обращаться в местные органы власти. Там дадут необходимую информацию о том, какие имеются варианты. Даже если некоторые пустующие дома предложат покупать на аукционе, такая недвижимость все равно во многих случаях обойдется дешевле, чем покупка по рыночной цене через риелторов. К тому же покупателю по его заявлению может быть предоставлена рассрочка оплаты на срок до трех лет без индексации платежей. Это еще одно новшество указа.

Кстати, с этим документом связывают и возможный рост предложений на рынке сельской недвижимости в Беларуси. Ведь по нему упрощается процедура сделки по жилым домам, которые эксплуатируются длительное время, но на них нет правоудостоверяющих документов. Речь об индивидуальном жилье в сельской местности и райцентрах, построенном до 2003 года, когда вышел закон о регистрации недвижимости. На все жилье, что построено после этого, документы уже имеются.

- Прежде собственникам старых домов можно было совершать сделку без документов, - объясняет Виктория Верина. - Ранее действующее законодательство давало на это право. Однако возникали некоторые нюансы, в сельсоветах не понимали, как это сделать. В новом указе правила игры прописаны четко. Продавая дом, людям не надо обращаться в агентство по государственной регистрации и земельному кадастру (бывшее БТИ). Это существенная экономия времени и денег. Ведь помимо техпаспорта на дом документы необходимо оформлять и на земельный участок - общая стоимость услуг может доходить до нескольких сотен рублей. Теперь собственнику дома делать это не нужно. Договор купли-продажи, мены, дарения можно зарегистрировать в сельсовете или райисполкоме. Но обязательства по оформлению документов переходят на покупателя дома. Без них он не сможет, если пожелает, продать эту недвижимость.

ВАЖНО

Порядок приобретения недвижимости для россиян тот же, что и для белорусов. Единственное ограничение касается земельных участков. По белорусским законам при покупке индивидуального жилого дома земля, на которой он расположен, передается не в собственность, а в долгосрочную аренду, максимальный срок которой 99 лет.

А как в России

В России с 1 июня 2016 года действует программа "Дальневосточный гектар". Именно в этот день вступил в силу закон, по которому каждый россиянин может получить участок земли площадью один гектар (100 соток) на цели, связанные со строительством, фермерством, предпринимательской деятельностью.

18 ноября 2020 года Государственной Думой был принят закон, по которому дальневосточный гектар стал еще доступнее - участок можно получить в собственность досрочно при оформлении кредита на строительство дома под залог земли. А вот земли лесного фонда, входящие в полученный гектар, в собственность оформить не получится - только в аренду и только на срок 49 лет. Всего под программу выделено более 140 миллионов гектаров в Республике Саха (Якутия), Приморском, Камчатском и Хабаровском краях, в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. В 2020 году этот перечень пополнили Республика Бурятия и Забайкальский край.

Право на получение гектара можно реализовать до 2035 года. Земля передается на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. При этом уже в течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, а через три года - задекларировать его освоение.

По данным информационной системы "НаДальнийВосток.РФ", на конец февраля 2021 года с начала действия программы свои гектары получили более 89,8 тысячи россиян, а общая площадь участков составила 62,5 тысячи гектаров.

С лета нынешнего года в России начнет действовать новая программа - "Арктический гектар". С 1 июня, поначалу в безвозмездное пользование, а после пяти лет - с бесплатным переоформлением в собственность, можно будет взять сто соток на территории Мурманской области, в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

А также на части территории Карелии, Коми, Республике Саха (Якутия), в Архангельской области и Красноярском крае.