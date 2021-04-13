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13.04.2021 19:30
Рубрика: Экономика

Махнем в деревню

Горожане заменят мигрантов на сезонных работах
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)
Горожане отправляются зарабатывать деньги сельским трудом. Спрос на рабочую силу в аграрно-промышленном секторе весной удвоился, зарплаты выросли на 17%. Срочно требуются на работу люди самых разных специальностей: агрономы, механизаторы, трактористы, рабочие в теплицы, садовники, овощеводы, агроинженеры.

Жители Москвы и Петербурга хотят отправиться работать на поля во время посевной - их доля среди соискателей вакансий в аграрном комплексе составляет 27%. Такие данные "РГ" сообщил представитель сервиса "Авито Работа". Причем все они могут быть востребованы - рост числа вакансий в отрасли по сравнению с прошлым годом по стране составляет 115%.

Фото: Пресс-служба ФИПС
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Прибытие до одного миллиона мигрантов - а именно такие работники в основном занимались сезонными сельхозработами - ранее анонсировал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. Такая возможность появилась после восстановления авиасообщения между Россией и Средней Азией с 1 апреля. Однако для массового возвращения иностранных работников необходимо или увеличить частоту рейсов между странами или открыть наземные границы. Ни того, ни другого пока не происходит. И замещать мигрантов на полевых работах приходится из внутренних резервов.

"Пандемия и карантин изменили рынок труда, однако аграрная отрасль осталась одной из немногих сфер, где потребность в работниках не снижалась весь кризисный год, - сказал управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель. - По-прежнему наблюдается дефицит трудовых мигрантов, которые до 2020 года составляли большинство рабочей силы в производстве и сельском хозяйстве. Сельхозпроизводители повышают вознаграждение для привлечения местных жителей, однако ситуация остается напряженной".

В среднем аграрный рабочий будет зарабатывать по 35 тысяч рублей в месяц. По итогам первого квартала 2021 года в группе профессий, связанных с сельским хозяйством, было 18% от всех вакансий. При этом и доля резюме оказалась тоже очень солидной - 16% от всех поданных объявлений о поиске работы, подсчитали в сервисе. Активнее других стали откликаться на сельские вакансии жители Екатеринбурга - за год число желающих проявить себя в крестьянском труде в этом городе выросло на 132%. На втором месте - Воронеж (122%). Далее идут Омск (97%), Новосибирск (95%) и Красноярск (82%). В среднем по России привлекательность труда в агропромышленности выросла на 42%, отмечают эксперты.

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