Госдеп США подтвердил планы оставить Салливана послом в России

Вашингтон не планирует отзывать для консультаций своего посла в России Джона Салливана. Об этом РИА Новости рассказали в госдепе США. Там отметили, что их дипломаты делают "жизненно важную" работу по продвижению американских интересов и двустороннего сотрудничества.

"Мы по-прежнему привержены открытым каналам коммуникаций с российским правительством, в первую очередь для сокращения риска просчетов между нашими странами", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее телеканал CNN сообщил, что нынешний хозяин Белого дома Джо Байден не намерен в ближайшее время менять Салливана, который прибыл в Москву в январе 2020 года, на другого дипломата.

Напомним, посол РФ в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон и вылетел в Москву 21 марта после резких высказываний Байдена в адрес президента России Владимира Путина.