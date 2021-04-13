Госдума приняла закон в поддержку семей погибших ветеранов боевых действий

Родственники погибшего при исполнении военнослужащего смогут получить удостоверение члена семьи ветерана боевых действий, если ранее он не успел сделать это при жизни. Такой закон приняла Госдума в третьем чтении.

Выдавать удостоверения будут на основании документов, подтверждающих факт смерти военнослужащих, а также факт их участия в боевых действиях или выполнения специальных задач.

"В настоящее время порядок выдачи удостоверений членам семей погибших военнослужащих не определен, поэтому члены семей погибших военнослужащих вынуждены доказывать свое право на меры социальной поддержки в судах", - пояснила члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

Она отметила, что суды, как правило, выносят положительные решения в пользу родственников погибших, и им начисляются социальные льготы. По словам Павловой, новый закон вносит правовую определенность в процедуру получения удостоверения и упрощает задачу для семей ветеранов.

"Государство должно полностью обеспечить меры социальной защиты вдовам, детям и членам семей тех военнослужащих, которые выполнили свой воинский долг ценой собственной жизни и не получили при этом удостоверение единого образца, которое является документом, подтверждающим их право на меры социальной поддержки", - подчеркнула депутат.