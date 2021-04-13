Госдума разрешила выпускать лекарства без разрешения патентообладателя

Депутаты поддержали в третьем чтении законопроект о принудительном лицензировании. Документ разработан Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и предусматривает возможность использования изобретений без права патентообладателя в экстренных случаях, если речь идет об охране жизни и здоровья людей.

В нем отмечается, что решение об этом должно приниматься правительством с извещением в кратчайший срок патентообладателя.

"Право правительства в экстренной ситуации использовать запатентованное изобретение позволит повысить уровень экономической безопасности государства, обеспечит доступ пациентов к жизненно необходимым лекарственным препаратам и медицинским изделиям по экономически обоснованным ценам", - отмечают в ФАС.

В ведомстве подчеркнули, что практика использования принудительного лицензирования на протяжении многих лет применяется во многих странах - США, Канаде и странах Европы.

Практика выдачи принудительных лицензий на социально важные новейшие лекарства приблизит нашу страну в части регулирования оборота интеллектуальных прав и решения проблем здравоохранения к лучшим мировым стандартам, подчеркнул директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов. Он пояснил, что институт принудительного лицензирования предусматривается почти всеми международными соглашениями, к которым присоединилась Россия. А принятая по итогам саммита ВТО в 2011 году Дохийская декларация по интеллектуальной собственности и здравоохранению прямо призывает вводить институт принудительного лицензирования для общественных нужд.

По его словам, если принудительного лицензирования нет, фармкомпания может шантажировать правительство уходом с рынка. Но если оно есть и существует реальная угроза того, что в стране могут начать выпускаться аналогичные фармпрепараты на основе имеющейся патентной формулы и клинических испытаний, компании приходится вступать в переговоры о ценах. "Только наличие самого факта принудительного лицензирования позволяет "выторговывать" более низкие цены", - считает Иванов.

Так, в России софосбувир продает только компания Gilead по высокой цене. После снижения цены в марте 2020 года на 40% курс лечения на 12 недель составил почти 250 тысяч рублей (около 3400 долларов). В то же время в Индии в июне 2019 года цена софосбувира за курс такой же продолжительности была 93 доллара, а в Казахстане - 86 долларов. В докладе Коалиции по готовности к лечению отмечается, что Россия - единственная из всех стран Евразийского экономического союза, в которой легально недоступны аналоги софосбувира.

До принятия закона в России принудительное лицензирование было предусмотрено в Гражданском кодексе, но только для целей "безопасности и обороны".

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