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13.04.2021 14:09
Рубрика: Власть

Госдума ввела запрет на изъятие домашних животных за долги

Текст: Татьяна Замахина
У должников перестанут забирать питомцев - за исключением случаев, когда хозяева на них зарабатывают. Закон об этом приняла Госдума.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По статистике, приведенной депутатами, 83% граждан считают домашних животным членами своей семьи.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Нововведение, таким образом, необходимо, исходя из гуманного отношения не только к домашним питомцам, но и к их владельцам, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ведь их изъятие - "очень болезненное событие" для большинства хозяев.

"Принятый сегодня законопроект позволит предотвратить трагедию, которая может разыграться, если приставы заберут животное", - отметил спикер.

Авторами поправок выступили глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По словам Крашенинникова, изъятие домашних животных у владельцев-должников в рамках исполнительного производства, как правило, используется в целях оказания давления на граждан. В результате негативные последствия наступают как для должников, так и для питомцев, отметил он. Парламентарий напомнил, что принятым в 2018 году законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что они не являются "вещами", а способны испытывать эмоции, в том числе боль и страдания.

Есть еще один нюанс, на который обратили внимание авторы: сотрудник организации, которая занимается изъятием животных, может получить тюремный срок - до пяти лет лишения свободы. А ведь вовсе необязательно, что виновником плохих условий содержания зверя стал именно конкретный сотрудник. Ведь зачастую такие конторы просто не обладают требуемыми условиями для этого, объяснили авторы.

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Крашенинников подчеркнул, что предлагаемые изменения будут способствовать более гуманному отношению к братьям нашим меньшим, обеспечению надлежащих условий их содержания и эмоциональному благополучию их владельцев.

Если же должник профессионально занимается разведением животных, то они для него товар, так что, согласно проекту, их можно будет забрать. Как объяснил Бурматов, собирать доказательства того, что животное используется в предпринимательской деятельности, должна будет кредитная организация. По его словам, изъять, например, смогут зверей, птиц и т.п., которых используют в культурно-зрелищных мероприятиях (например, в цирке). Также новый закон может коснуться питомников, где их разводят.

В перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, а также птицы, пчелы. Теперь восстанавливается справедливость и в отношении питомцев.

Комментарий

Депутат ГД Владимир Синяговский:

"Животные не должны становиться размерной монетой. Это живые существа и они гораздо болезненнее воспринимают расставание с хозяевами. Да и сами люди, привыкшие к своим питомцам как к членам семьи, очень тяжело переливают расставание с ними. Сейчас в статье содержится перечень сельхозживотных на которых не распространяется взыскание: крупный и мелкий рогаты скот, а также птица. Дополнили мы этот перечень домашними питомцами: кошками, собаками".

Власть Работа власти Долги и коллекторы

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