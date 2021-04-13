Экономики мира отчаянно конкурируют друг с другом, ничем не хуже людей. Каждый год ждем - вырвемся мы хотя бы чуть-чуть вперед? Или же сделаем шаг назад, пытаясь понять, что не так, и как же ускориться? Как, в конечном счете, победить, потому что мир - не застоявшееся болото, в нем тихо не проживешь. Самый настоящий социальный дарвинизм - или ты их, или они тебя. А чем именно? Умениями, инновациями, состоятельностью людей, скоростью бытия.

В 2020 году мы - в мире - сделали шаг назад. Нас перегнали Китай и Малайзия по ключевому показателю благосостояния - ВВП на душу населения (по номиналу). Россия -10 тыс. долл., Китай - 10,5 тыс. долл., Малайзия - 10,3 тыс. долл. (МВФ). Еще в 2013 г. ВВП на душу населения в России был выше Китая в 2,2 раза, Малайзии - в 1,5 раза. В прошлом бедная оловянная и каучуковая колония Великобритании догнала нас. Китай с его когда-то страшной бедностью всего за полвека добрался до России. За всем этим три ключевые проблемы - благосостояние, темпы роста, технологическая модернизация. Или мы - их, или они - нас.

А ВВП на душу населения по паритету покупательной способности? Многие любят этот искусственный показатель, он должен учитывать разницу в ценах между странами. И здесь мы и Малайзия - близнецы - братья. Россия - 27,9 тыс. долл. в 2020 г., Малайзия - 27,4 тыс. долл., а Китай пока - 17,2 тыс. долл. (МВФ). Но ведь и здесь нас догоняют. И если ничего не изменится, то только вопрос времени - когда перегонят.

В 2013 г. ВВП России на душу населения по ППС превосходил Китай в 2,2 раза (сегодня - в 1,6 раза), Малайзию - в 1,1 раза (сегодня практически равны). Все разрывы сужаются. При этом ожидаемая продолжительность жизни в Китае и Малайзии выше, чем у нас. Малайзия - 74,7 года, Китай - 77,4 года, Россия - 73,2 года (2019 г.). Пандемия 2020 г. еще и увеличила этот разрыв. У нас ожидаемая продолжительность жизни упала до 71,1 года. Пандемия 2020 г. в Китае и Малайзии по официальным данным прошла стократно легче, разрыв в смертности между Россией и этими странами - огромен.

Какие чувства должны захлестывать нас? Мы должны злиться? Завидовать? Считать, что в России что-то невозможно сделать? Нет, и еще раз нет. Главное чувство - вызова, долженствования, обязанности перед будущими поколениями. Мы должны эту реальность менять. По ВВП на душу населения по номиналу Россия находится на 65-м месте в мире (2020, МВФ). В 2013 г. были гораздо выше, на 51-м месте. Румыния и Панама впереди нас! Еще немного - и нас опередит Болгария, не самая богатая страна! А ВВП на душу "по паритету покупательной способности"? Там-то дела лучше? Ненамного. В 2020 г. Россия находилась по "ППС" на 53-м месте в мире, в 2013 г. - на 49-м. Сдвинулись немного, но не туда. Плохо, скучно быть в шестом десятке по состоятельности семей, по уровню развития экономики. Турция и Румыния впереди нас, Пуэрто-Рико! Но зато есть куда стремиться всей душой, рваться!

А мы рвемся? В 2020 г. наш ВВП сократился на 3,06%. По официальным данным у 77 стран динамика экономики была лучше, чем у нас (МВФ). В 2020 г., в проклятый год пандемии Китай, Тайвань, Турция и еще 25 стран показали рост ВВП. У Кореи, Польши, Швеции, Финляндии, Израиля, Индонезии и еще у 40 с лишним стран - падение ВВП меньше, чем у нас. В то же время "Большой семерке" развитых экономик, Европейскому союзу в 2020 году было гораздо хуже, чем России (до минус 6-8% ВВП, США - минус 3,5%). Раньше в мировые кризисы мы падали глубже этих стран, так что в 2020-м случилось "чудо на Москве-реке" (может быть, Росстат объяснит его)? Но мы чужим бедам не радуемся. Радость в том, чтобы нам самим - дальше, больше, быстрее!

В 2020 г. мы - 11-е среди стран мира по ВВП по номиналу (МВФ, долл. США). Целых 1,47 трлн долл. Но в 2013 г. были значительно выше - 9-е в мире, с гораздо большим ВВП в 2,29 трлн долл. Сегодня ниже нас на одну позицию - Бразилия. Достаточно малейшего колебания валютных курсов и мы можем перескочить на 12-е место в мире. Всё это только вопрос времени, если не опережать события. Нужно быть быстрее!

"Да, все это ерунда! - скажет критик. - Смотрите ВВП по ППС! Там-то, небось, всё зашибись!". Что ж, идем и в эту сторону! В 2020 г. мы занимаем 6-е место в мире по ВВП по ППС (МВФ), целых 4,1 трлн долл. Но в 2013 г. мы были на 5-м месте в мире по этому показателю. Нас за это время обогнала Германия. И разрыв с ней уже нешуточный, в 0,4 трлн долл.

Это очень неприятное сползание, год за годом, еще ведь и разница увеличивается между нами и другими странами. В 2020 г. ВВП США по номиналу был больше российского в 14,2 раза, в 2013 г. - в 7,3 раза. А Китай? Его ВВП по номиналу превышал российский в 2020 г. в 10 раз, в 2013 г. - в 4,2 раза (МВФ). Очень быстро растет отрыв от нас. Но, может быть, дела покажутся лучше, если взять ВВП по ППС? Ответ - не так уж. В этой части США превосходил Россию в 2020 г. в 5,1 раза, в 2013 г. - в 4,5 раза. Китай в 2020 г. - в 5,9 раза, в 2013 г. - в 4,4 раза.

Легче всего махнуть рукой, сказать, что все это надутые экономические измерения, и как всё обстоит на самом деле - никто не знает. И китайская статистика - не та, и в ВВП США слишком много услуг и он надут, да и мы своей экономики полностью не знаем, у нас огромный неформальный сектор. Но это было бы глубочайшим заблуждением. Перед нами, перед российским обществом - огромный вызов и, действительно, времени нет. Есть только уходящее время, если только мы не предпримем самых отчаянных и умных шагов для того, чтобы создать все условия для сверхбыстрого роста.