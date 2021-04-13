"Яндекс" оснастил мобильное приложение "умной" камерой

"Яндекс" выпустил обновление для мобильного приложения. Там появилась возможность в реальном времени распознавать и искать предметы, которые попали в объектив, переводить текст, а также сканировать документы, сообщается в пресс-релизе компании.

Например, приложение поможет узнать, как называется растение или памятник архитектуры. Также можно выяснить породу собаки или кошки. Кроме того, приложение научилось переводить надписи на русский язык. Появилась возможность отсканировать документы.

Стоит отметить, что упомянутые выше технологии на рынке уже есть. Например, аналогичными возможностями обладают приложения компании Google. Обновление мобильного приложения "Яндекса" доступно для операционных систем Android и iOS.