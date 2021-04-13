Японцы сольют воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан

В правительстве Японии объявили о решении слить воду с аварийной атомной станции "Фукусима-1" в открытый океан. В Токио уверенно заверяют, что утилизация жидкости не причинит вреда здоровью людей и окружающей среде. Однако далеко не все соседи Японии поверили такого рода заверениям и с тревогой отнеслись к опасной инициативе островного государства.

Японские эксперты уверяют, что слив воды с "Фукусимы-1" безопасен для людей и океана. Но после аварии в водах реактора остался радиоактивный тритий, его удалить технически невозможно. Фото: gettyimages

По оценкам экспертов, японцы смогут приступить к реализации плана по утилизации воды через два года после подготовки необходимого оборудования. На данный момент в металлических емкостях на территории АЭС "Фукусима-1" хранится около 1,25 млн тонн воды. Известно, что в ней содержатся опасные для людей элементы, в том числе стронций, цезий и дейтерий. Гипотетически в процессе предстоящей очистки они должны исчезнуть, но уже известно, что в жидкости наверняка останутся изотопы трития. Их удалить технически невозможно. Японские чиновники утверждают, что концентрация трития в жидкости после растворения в океане не превысит норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды. Однако это опять же слова, в которые многие не верят. В частности, Китай в категоричной форме призвал Токио проявить ответственность и воздержаться от утилизации опасной для экологии воды.

Заявление дипведомства Поднебесной призывает японские власти учитывать точку зрения других государств региона при планировании подобного рода сбросов. В Пекине подчеркнули, что Мировой океан является общим достоянием, поэтому решение о сливе туда воды с аварийной АЭС следует принимать коллегиально, в ходе консультаций с участием заинтересованных сторон. "Океан - общее достояние человечества, поэтому вопрос сброса воды с аварийной АЭС - не только внутренняя проблема Японии", - сказано на официальном сайте МИД КНР.

В Южной Корее с большим сожалением восприняли намерение японцев слить воду с аварийной атомной станции в океан. В Сеуле настаивают на том, чтобы японцы предоставили полную информацию о процессе очистки загрязненной воды. Соответствующие требования были переданы японскому послу, которого вчера вызвали для беседы во внешнеполитическое ведомство Южной Кореи.

В Сеуле настаивают на том, чтобы японцы предоставили полную информацию о процессе очистки загрязненной воды

Против планов японского правительства выступают и сами японцы, в первую очередь те, чья профессия связана с морем. Так, кооперация рыболовов островного государства призвала воздержаться от слива воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Рыбаки опасаются, что этот шаг приведет к падению спроса на их продукцию.

Телеканал NHK опубликовал результаты соцопроса, из которого следует, что решение кабмина о направлении загрязненной воды в океан принималось без учета мнения местных жителей. Более 61 процента респондентов утверждают, что население Японии полноценно не участвовало в обсуждении указанного вопроса. В США, напротив, поддержали японскую инициативу. В Вашингтоне пояснили, что им известно о намерении партнеров, которые взвесили все "за" и "против". В Евросоюзе отнеслись к задумке Токио сдержанно, без критики, заявив тем не менее, что ожидают от японцев соблюдения всех требований безопасности и международных норм.

Комментарии

Чем опасен слив воды с Фукусимы

Дмитрий Савельев, директор департамента международного сотрудничества Российского экологического общества:

- Речь идет о сливе так называемой тритиевой воды. Эта вода была использована при охлаждении реактора АЭС, и в ней содержится измененный водород - тритий. У него три протона и один электрон, он радиоактивен, опасен при вдыхании, поглощении с пищей и прямом контакте с кожей. Сейчас на станции скопилось, по оценкам экспертов, более 1 млн тонн такой воды. Она и сейчас понемногу просачивается в океан - корпус аварийной станции не герметичен. Из-за этого в прилежащей акватории запрещен лов рыбы. Если же слить весь накопленный запас тритиевой воды в океан разом, он быстро разнесется по всему миру.

Тритий, как и обычный водород, легко проникает во все живые ткани. Оказавшись в океане, он тут же усваивается рыбой, водорослями, морепродуктами. Исследования, проведенные United States Environmental Protection Agency, показали, что, попав в организм, тритий рассеивается по телу, в основном накапливаясь в мягких тканях. Там он вступает в реакции с кислородом, серой, азотом, легко проникает в протоплазму клетки. А там, как и положено радиоактивному элементу, начинает излучать бета-волны. Кроме того, органически связанный тритий способен внедриться в цепочку ДНК и разрушить ее. Съев начиненную тритием рыбу, это же излучение получает человек. Это чревато развитием онкологии, прежде всего лейкемии. Причем опасность трития в пищевых продуктах особенно высока - его реальное содержание в еде может превышать то, которое способны обнаружить исследователи, в 4-5 раз.

Если всю тритиевую воду с Фукусимы залпом слить в океан, надо повсеместно прекратить морской промысел и всему населению земли начинать горстями есть таблетки с йодом - это будет экологическая катастрофа. Надо искать возможные альтернативы. Период полураспада у трития - 13 лет. То есть по нормам МАГАТЭ вода с Фукусимы станет безопасной через 130 лет. Можно попытаться законсервировать весь ее объем на этот срок.

Другой путь - дезактивация. Однако как это сделать с таким объемом тритиевой воды, ученые пока не знают.

И есть третий способ - сливать воду из Фукусимы понемногу. Тогда за счет растворения в объеме мирового океана можно попытаться подобрать такой темп опорожнения резервуаров, чтобы концентрация оставалась на приемлемом уровне. Скорее всего, Япония и пойдет по этому пути. Но проблема все равно остается общемировой, от Страны восходящего солнца до берегов Северной Америки тритий распространится всего за несколько месяцев. Поэтому согласия одного Китая мало, надо включить в поиск оптимального решения весь мир. С другой стороны, оставлять 1 млн тритиевой воды в разрушающихся зданиях атомной станции, расположенной в сейсмоопасном районе, тоже неразумно. Если слив произойдет в результате природной катастрофы, разом, ситуация станет очень серьезной.

Валерий Швецов, директор Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка:

- Уровень опасности сброса более миллиона тонн воды с Фукусимы в мировой океан зависит от уровня концентрации в ней трития. Этот радиоактивный изотоп водорода представляет угрозу, только если вступит в соединение с биологическими структурами, например, водорослями или рыбой. На Семипалатинском полигоне, закрытом для испытаний ядерного оружия с 1989 года, и спустя более 30 лет в некоторых местах сохраняется опасный фон именно по причине взаимодействия трития с растениями. Но для мирового океана 1,25 млн тонн воды - ничтожное количество, и при невысокой концентрации тритий просто растворится в нем. Поэтому важно еще и то, где будут слиты эти воды - у берегов Японии, в непосредственной близости от нашего Дальнего Востока или в отдалении от суши.

Сергей Алихашкин, эксперт Института развития технологий ТЭК:

- Вопрос также еще в реальном, а не заявленном уровне очистки. Если от стронция, дейтерия и прочего очистить воду хоть как-то можно, то от трития, с существующими технологиями, до конца не получается. Россия в 2016 году предложила Японии технологию по очистке, но была ли она внедрена и принята, неизвестно.

С другой стороны, японцы говорят, что уровень загрязнения будет в 40 раз ниже безопасного, принятого у них в стране, и допустим по нормам ВОЗ для питьевой воды. Если это так, то все должно пройти безболезненно. Тут еще вопрос психологии восприятия. Всегда неприятно осознавать, что в чистую морскую воду сбрасывают, что бы кто ни говорил, радиоактивные отходы. Будь они хоть трижды очищены.

Подготовили Алексей Дуэль, Сергей Тихонов