Южнокорейцы потребовали от правительства закупить российскую вакцину

Побочные эффекты широко используемой в Южной Корее AstraZeneca, а также неожиданно возникшие проблемы с обеспечением населения препаратами для вакцинации заставляют правительство Южной Кореи срочно обдумывать различные альтернативы для прививочной кампании против COVID-19. При этом в последнее время очень громко слышны голоса тех, кто выступают в пользу закупки и использования российской вакцины "Спутник-V".

Официальный Сеул пока пассивно реагирует на эти предложения, что нервирует корейскую общественность. Всеобщая вакцинация от COVID-19 в Южной Корее началась 26 февраля, однако проходит она выборочно, пока только для определенных слоев населения и достаточно медленно. Идет вакцинация только первыми дозами препаратов и привилось менее трех процентов населения.

Вдобавок к этому в последнее время возникли проблемы с поставками в Корею уже закупленных объемов. Кроме того, опасения по поводу безопасности препарата AstraZeneca, которым в Южной Корее сейчас вакцинирует большинство людей, создали новые проблемы для всей кампании. После некоторых колебаний власти РК 11 апреля заявили, что не будут использовать эту вакцину для людей моложе 30 лет, признав у нее наличие достаточно серьезных побочных эффектов.

Как отмечают СМИ и эксперты, все это делает невыполнимыми первоначальные планы правительства Южной Кореи достигнуть эффекта коллективного иммунитета к ноябрю текущего года и начать прививать 52-миллионное население страны с действительно большим охватом с июня-июля. Подобная ситуация заставила корейцев срочно искать альтернативы, и здесь явно наметился раскол по тому, как к проблеме подходят центральные власти, с одной стороны, и что требует сделать общественность, а также многие эксперты и СМИ.

В центре жарких споров оказался российский препарат "Спутник-V". Если народ требует как можно скорее признать, закупить и начать широко использовать российскую вакцину, которая одобрена уже в десятках стран в самых разных регионах планеты, то правительство Южной Кореи настаивает на продолжении использования уже одобренных Сеулом западных препаратов, отмахиваясь от призывов общественности и отделываясь расплывчатыми заявлениями.

Нынешняя позиция правительства Республики Корея, которая была озвучена недавно в ответ на прямой вопрос по "Спутнику-V", заключается в следующем: "Власти осведомлены о проблемах с имеющимися и одобренными в Корее вакцинами, думают о возможных вариантах выхода из ситуации, включая возможность использования в какой-то перспективе самых разных препаратов, в том числе и российского. Однако в обозримом будущем планов закупки российского препарата нет, этот вопрос в правительстве не находится на стадии активного официального изучения". При этом, как стало известно "РГ", еще в январе этого года власти Южной Кореи получили всю необходимую документацию по "Спутнику-V" со всеми научными, технологическими и медицинскими разъяснениями.

Но вот у обычных корейцев совсем иная точка зрения на то, что надо делать. Чтобы понять, что каково отношение обычных корейцев к "Спутнику-V", достаточно открыть раздел "Комментарии читателей" практически к любой статье в СМИ, где затрагивается проблема нехватки вакцины в Корее и упоминается российский препарат. Мы обобщили наиболее типичные комментарии корейских пользователей по этой проблеме, которые появились в нескольких последних заметках в южнокорейских газетах "Сеге Ильбо" и "Чосон Ильбо".

В статьях говорилось о проблемах с вакцинацией в Корее и что стоит обратить внимание на другие препараты, например российский или китайский. Если обобщать, то корейцы призывают как можно скорее закупить "Спутник-V", считая при этом, что правительство не идет на это, оглядываясь на США. С другой стороны, к китайским препаратам сильно недоверие.

"Давайте и мы будем вакцинироваться Спутником! Он в 100 раз лучше, чем AstraZeneca!" - призывает читатель под псевдонимом hang.

"Мы так сильно отстаем по темпам вакцинации и до сих пор не берем российскую вакцину? Прочему? Сколько можно оглядываться на США?!" - спрашивает Dmsz.

"Спутник-V - последняя надежда! Россия еще со времен СССР вела серьезные исследования в сфере микробиологии, потому и вакцине, у которой эффект 93 процента, доверять можно! Корея должна закупить "Спутник"! - подчеркивает wyk0.

"Да сколько можно слышать от чиновников об "осторожном подходе"! Сами не смогли создать и теперь оглядываемся еще на кого-то! В фундаментальной науке Россия - № 1 в мире, а Корея - № 100! Давайте быстрее российский препарат закупать!"- вторит Jinh.

"Немедленно вводите "Спутник!" AstraZenecaя прививаться боюсь. У "Спутника" нет серьезных побочных эффектов, а AstraZeneca какие-то болезни серьезные провоцирует", - говорит kms0.

"Чиновники, российскую вакцину у нас же в стране даже производят, а мы все ее не используем?! Люди умирают, а вы все оглядываетесь на США, сколько можно?!" - вопрошает wcki.

"Корона уже надоела, я хочу как можно скорее вакцинироваться российской вакциной…!", - резюмирует qlcj. "Да сколько можно уже! Все говорят, что российская вакцина лучше "Астры", а у нас чиновники только и повторяют: "не планируем внедрять российский препарат!" Пора менять правительство тогда!!!" - злится imwh. "Хоть сейчас не упускайте шанс, побыстрее закупайте российскую вакцину. Правительство, покажите свои лидерские качества! Не разочаровывайте народ!" - призывает tax5. "AstraZeneca дорогая, сложно хранить, а "Спутник" - дешевле и хранить гораздо проще… Господин президент, если не хотите, чтобы проблема стала еще больше, то как можно скорее начинайте переговоры о закупке российской вакцины…!" - riac.

Многие корейцы считают, что правительство Южной Кореи ведет так пассивно по отношению к "Спутнику-V" из-за внешнеполитических соображений, принимая во внимание не самые лучшие отношения между США и РФ. Трудно сказать, насколько это соответствует действительности, но подобная точка зрения действительно распространена.

Эксперты Южной Кореи же указывают, что "Спутник-V" - действительно тот препарат, который доказал свое качество. "Давайте я прямо вам скажу свою точку зрения, чтобы подвести итог нашему разговору: я за то, чтобы закупать и использовать "Спутник-V", а политика - это отнюдь не тот фактор, который стоит тут учитывать", - заявил накануне в ходе ток-шоу по новостному радиоканалу YTNRadio корейский эксперт.

"Если отбросить всю политику и смотреть чисто с точки зрения науки, то "Спутник" получил признание, в том числе благодаря публикации объективных данных в известном журнале. Не случайно в наших политических кругах говорят в первую очередь об этом препарате как об альтернативе. Не могу сказать, что немедленно надо вводить вакцину РФ, но вполне стоит рассматривать как "план В" или "план С", - отметил профессор сеульской клиники Университета Корё Ким У Чжу. Эксперт признал, что его коллеги также указывают именно на российскую вакцину.

В какой-то степени правительство Южной Кореи можно понять. Когда еще по поводу "Спутника-V" в зарубежных кругах хватало сомнений, то официальный Сеул поторопился и сделал ставку на западные препараты, заключив контракты, объема которых хватит для вакцинирования 79 миллионов человек при 52-миллионном населении Кореи. Если сейчас начинать закупать "Спутник-V", то могут возникнуть вопросы: "А зачем торопились? Получается, что бюджетные деньги выбросили?! А что делать с западными вакцинами?". Наверное именно поэтому Южная Корея пытается "выжать" максимум их тех препаратов, которые уже официально одобрила и оплатила.

Впрочем, возможно, что какие-то подвижки все-таки начались и в позиции официального Сеула. "Прошу вас принять все необходимые административные и дипломатические усилия для ускорения темпов вакцинации и скорейшего внедрения новых препаратов, - заявил вчера президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая на совещании, где обсуждался процесс борьбы с коронавирусом. - Пожалуйста, активно проработайте вопрос об одобрении и внедрении других препаратов, которые доказали свою безопасность и эффективность", - призвал он подчиненных.

Да, слов "Спутник-V" или "Россия" Мун Чжэ Ин прямо не сказал, но, судя по настроениям корейского общества и призывам, которые слышны от обычных людей и экспертов, российский препарат теперь главный кандидат на использование Кореей в вакцинации, если власти РК все же смогут переступить через себя и согласятся объективно изучить имеющиеся в мире альтернативы западным вакцинам.