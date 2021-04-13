"Известия" напечатали архивный номер о первом выходе человека в космос

В рамках празднования 60-летия первого полета человека в космос газета "Известия" для своих читателей подготовила копию исторического номера от 12 апреля 1961 года.

В этот день Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.

Выпуск полностью посвящен полету Юрия Гагарина в космос. Газета вышла в день полета первого космонавта, спустя несколько часов после его приземления. Материалы всех шести полос связаны с главным событием всего мира. Архивный номер открывается словами Юрия Гагарина: "Прошу доложить партии и правительству и лично Никите Хрущеву, что приземление прошло нормально, чувствую себя хорошо".

Кроме того, архивный выпуск был передан в музеи на территории ВДНХ, "Звездный городок" и парку "Красная Пресня".