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13.04.2021 12:08
Рубрика: Экономика

Кабмин поддержал инициативу освободить от налога доходы от сдачи пластика

Текст: Владислав Куликов
Правительство России поддержало законопроект, предлагающий освободить граждан от налога на доходы от сдачи бытовых отходов: бутылок, пластика, металлолома.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Немногие знают, что деньги, полученные за накопленные бутылки или старые сковородки, необходимо декларировать. Непредставление в налоговый орган в установленный срок декларации грозит штрафом от тысячи рублей.

Встать на учет в налоговой инспекции можно будет без ее посещения

"В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 228 Налогового кодекса физические лица, получившие доход от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности, самостоятельно исчисляют и уплачивают НДФЛ, исходя из сумм полученных ими доходов", поясняют эксперты.

Теоретически граждане могут получить имущественный вычет, то есть уплаченные налоги им вернут. Но это дополнительная морока с документами. Кроме того, человек может представить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие, что сданное имущество находилось в его собственности более трех лет. Тогда налоги с полученного навара вообще не возьмут. То есть надо всего лишь доказать, что бутылки от лимонада пролежали в гараже достаточно долго, чтобы не платить за них налог. Но многие ли могут представить чеки за лимонад давно минувших дней?

Депутат Госдумы Алексей Канаев направил в правительство для отзыва проект поправок в Налоговый кодекс, полностью освобождающий граждан от налогов на доходы от сдачи бытовых отходов. В правительстве страны поддержали инициативу.

Правительственные эксперты также отметили, что еще с 1 января 2019 года Налоговым кодексом было предусмотрено освобождение от уплаты НДФЛ на сдаваемую макулатуру. После принятия этого решения объем заготовки макулатуры увеличился с 3 до 4,5 млн. тонн в год.

"Предлагаемая инициатива освобождения граждан от налога от сдачи вторсырья интересна с точки зрения того, что тем самым разрешается одна из проблем фактической неисполнимости нормы права, - говорит заведующий Бюро адвокатов "Де-юре", почетный адвокат России Никита Филиппов. - Это обусловлено в том числе тем, что практически никто налоги от сдачи бутылок не платит. Многие законопослушные налогоплательщики даже и не знают о том, что такая обязанность существует и не задумывались, что этот доход необходимо декларировать и уплачивать с него налоги".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По его словам, в соответствии с требованиями действующего законодательства гражданин обязан задекларировать полученный доход и вправе на такие доходы заявить имущественный вычет на сумму не более 250 тысяч рублей, а если вторсырье находилось у него в собственности более 3 лет, то такие доходы в принципе не подлежат налогообложению.

"Но обязанность задекларировать доход, даже если он не подлежит налогообложению, у налогоплательщика остается, - подчеркивает Никита Филиппов. - При этом затраты на проведение проверки факта нарушения, привлечение к ответственности в принципе будут выше размера взимаемого налога за некоторыми исключениями".

Экономика Финансы Налоги Правительство Налоговое законодательство Законопроекты и комментарии

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