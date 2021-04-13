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Текст:   Ольга Игнатова 
19:01 13.04.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)

Оптом и бесплатно

Дачникам могут упростить проведение кадастровых работ

Комплексные кадастровые работы в СНТ могут начать проводить за счет региональных и федерального бюджетов. Законопроект об этом разрабатывает Союз садоводов России совместно с фракцией "Единая Россия" в Госдуме. "Ведется разработка законодательного механизма, который позволит организовывать комплексные кадастровые работы за бюджетный счет в интересах широкого круга граждан", - рассказал "РГ" депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В конце марта стало можно выполнять комплексные кадастровые работы за счет внебюджетных средств. Раньше их могли заказывать и проводить только муниципалитеты. Но они не очень-то спешили это делать. "Еще весной 2020 года на парламентских слушаниях встал вопрос о недостаточно урегулированном механизме проведения комплексных кадастровых работ.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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По закону, регион должен обращаться в Росреестр с заявкой на их проведение, причем строго на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Многие регионы с подобными заявками не обращаются вообще никогда. Хотя известно, что реестровых ошибок много везде и исправлять их нужно. В некоторых регионах такие работы заказывают, но избирательно - не в интересах садоводов, а там, например, где землю можно после этого продать "оптом", - пояснил Валенчук. Теперь садоводы могут заказать комплексные кадастровые работы сами и дешевле (такие работы каждому садоводу обойдутся в 10 раз дешевле, чем индивидуальные - чуть более чем в тысячу рублей).

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