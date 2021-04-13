15 апреля российские одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ.

Сочинение нужно писать самому: без заученных шаблонов, шпаргалок и мобильников. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

- Насколько хорошо выпускник может рассуждать? Высказывать и аргументировать свою точку зрения? Все это проверяет сочинение, - говорит разработчик тем для этого испытания, доктор филологических наук Алексей Федоров. - Важно не просто написать свои мысли по заданной теме, а подтвердить их, опираясь на литературный источник. Это может быть художественное произведение, мемуары, публицистика, философские и научно-популярные трактаты... В общем, выпускник может использовать все, что есть у него в "читательском активе". Правда, в 90% случаев ребята обращаются к произведениям школьной программы.

Опыт прошлых лет показывает: одно из самых популярных произведений, на которое ссылаются школьники, - "Капитанская дочка" Пушкина. Но проблема в том, что зачастую такие работы написаны как под копирку и получают низкие баллы. Лучше рассказать о том, чем действительно интересуешься. Любишь фантастику Рэя Брэдбери или Стивена Кинга? Гарри Поттера? Никто не запрещает раскрыть свои мысли на примере книг про юного волшебника.

Открытые направления тем известны: "Забвению не подлежит", "Я и другие", "Между прошлым и будущим: портрет моего поколения", "Время перемен", "Разговор с собой". Но это только общие "указатели". А конкретные темы ученики узнают за 15 минут до начала сочинения в каждом регионе. Выбрать можно будет одну из пяти. Важно: часто школьники раскрывают не конкретную тему, а более общее направление, известное заранее. Искусственный подгон темы - большой риск получить незачет.

- Некоторые сочинения выглядят так: первый абзац - короткий тезис, а затем идет пересказ произведения. Так делать не надо! - советует эксперт. - Объем цитирования не должен превышать половины всего сочинения. Другая крайность: школьник не помнит, о чем произведение, и искажает его до неузнаваемости.

Еще несколько формальностей. Минимальный объем - не менее 250 слов (в зачет идут и предлоги, и другие служебные слова. - Прим. ред.). Рекомендуемый - от 350 слов.

Работу нужно писать самому, без плагиата, шпаргалок. Важна правильная композиция и логика. Допустимое количество ошибок - не более пяти на 100 слов. Причем учитываются орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки.

Между тем

Что будет на ЕГЭ по русскому языку

Основные дни ЕГЭ стартуют через полтора месяца. Самый массовый - экзамен по русскому языку - хотят сдавать почти 726 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом изменения в заданиях минимальные. О них рассказал эксперт ЕГЭ, председатель Ассоциации учителей русского языка и литературы в Москве Роман Дощинский:

- Первое касается общего количества первичных баллов. Было 58, а стало 59. Прибавился балл за один критерий в сочинении - К2 - комментарий проблемы исходного текста. Теперь за него можно получить не пять, а целых шесть баллов. Во-вторых, изменился сам этот критерий, вместе с формулировкой задания 27 (сочинение). Раньше выпускнику нужно было привести два примера-иллюстрации из исходного текста, пояснить их и указать между ними связь. Теперь же ее нужно не просто указать, но и проанализировать, а именно - раскрыть, конкретизировать, пояснить. Объясню на примере. Что делали выпускники 2020 года? Они писали, допустим, что первый пример противопоставлен второму. Или первый пример дополняет второй. А почему противопоставлен? В чем дополняет? Об этом экспертам, проверяющим работу, приходилось только догадываться. Может быть, у героев разные характеры? Может быть, они поступают совершенно по-разному в похожей ситуации? Вот за эти рассуждения и дается еще один балл. Таким образом, в ЕГЭ по русскому языку еще больше усилена аналитическая работа с исходным текстом.

Отвечает Рособрнадзор

Сколько по времени можно писать итоговое сочинение?

3 часа 55 минут (235 минут). В этот промежуток не включается время на подготовку (инструктаж, заполнение регистрационных полей и др.). Для детей-инвалидов продолжительность увеличивается на 1,5 часа.

Чем можно пользоваться во время сочинения?

На рабочем столе участников помимо бланка регистрации и бланков записи находятся:

- ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);

- документ, удостоверяющий личность;

- орфографический словарь, выданный по месту проведения итогового сочинения;

- листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения итогового сочинения;

- лекарства и питание (при необходимости);

- специальные технические средства (при необходимости).

В ЕГЭ по русскому языку еще больше усилена аналитическая работа с исходным текстом. Фото: Photoxpress

- Участники итогового сочинения выполняют работу на черно-белых бланках регистрации и бланках записи формата А4, - сообщает Рособрнадзор. - В день проведения итогового сочинения участникам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Где узнать результаты?

Результаты можно будет узнать в своей школе.

Если приведен пример только из одного произведения, то могут ли поставить незачет из-за этого?

Нет, не могут.

Нужен ли подробный анализ произведений, которые привлекаются при аргументации?

Вы можете их анализировать, если это поможет в работе, но вы не обязаны этого делать.

Имеет ли право участник на собственную оригинальную интерпретацию произведения?

Да, имеет. Важно, чтобы вы могли доказать свою точку зрения с опорой на литературный материал.

Я увлекаюсь искусством. Можно ли при аргументации опираться на описание архитектурных памятников, картин, скульптур?

Можно, но не вместо литературного материала.