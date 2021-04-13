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13.04.2021 16:22
Рубрика: Культура

Как легендарный "Современник" отметит 65-летие

Текст: Наталья Лебедева
Для легендарного "Современника" 65 лет - не просто юбилей, а настоящий день рождения, старт нового отсчета времени. Это будет уже новый театр, но сумевший сохранить все свои славные традиции. Каким именно он будет? Можно понять по той россыпи ярких событий, которые театр подготовил к своему юбилейному году.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как заметил руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, "Современник" не нуждается в представлении: "это уникальное явление, в котором отразилась целая эпоха и плеяда гениальных, талантливых людей". Но есть моменты, ставшие уже частью истории, которые стоит напомнить.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Например, о том, что "Современник" стал первым столичным театром, который был создан по инициативе артистов. Тогда, 15 апреля 1956 года, была показана пьеса Виктора Розова "Вечно живые" и на сцену вышли молодые и бесстрашные мечтатели Олег Ефремов, Галина Волчек, Олег Табаков, Игорь Кваша, Евгений Евстигнеев, Лилия Толмачева и Виктор Сергачев. Эта великолепная семерка воплотила в жизнь свою мечту о новом театре, стремящемся говорить о современном современно. Именно им будет посвящена скульптурная композиция авторства Георгия Франгуляна, которая откроется у стен театра 1 октября, в день рождения Олега Ефремова.

Но это в будущем, а пока театр готовится отметить свой день рождения - 15 апреля состоится премьера спектакля "Театр" по культовому роману Сомерсета Моэма в постановке Владимир Панкова. "Это будет спектакль в жанре саунд-драма, в котором примут участие старейшие актеры театра, в заглавной роли выступит Елена Яковлева", - рассказывает художественный руководитель театра Виктор Рыжаков.

Для него "Современник" - это театр, который в своей время изменил сознание московской публики и стал достоянием всей России. Поэтому к юбилею подготовили целую серию событий, которые выйдут далеко за пределы театра.

Так, 27 апреля в Московском музее современного искусства откроется большой выставочный проект "Современник. Начало". Над созданием этой "документально-художественной инсталляции с перформативной и образовательной программой", как называют ее сами создатели, трудилась большая команда людей. Но главными действующими лицами стали семь молодых художников, которые так же талантливы и неудержимы и так же рефлексируют над окружающей их действительностью, как это делали основатели "Современника". И зрителям покажут не просто редкие архивные документы и фотографии, костюмы и декорации первых семи спектаклей, а предложат вступить в диалог поколений.

Следом представят аудиоспектакль, посвященный театру и его основателям, созданный в коллаборации с Мобильным художественным театром. Стать его участником сможет каждый, достаточно скачать бесплатное приложение.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Еще один интернет-проект под названием "Современник "Современника" стартует на официальном YouTube-канале. Не все известные сегодня артисты театра с детства грезили актерской карьерой, кто-то мечтал быть врачом, кто-то космонавтом, так вот у них появится возможность встретиться с людьми профессий своей мечты. Так, Владислав Ветров пообщается с настоящим космонавтом, а Чулпан Хаматова с водителем трамвая.

Продолжится празднование юбилея под землей - в ночь на 16 мая со станции метро "Чистые пруды" отправится брендированный поезд "Современник - 65", рассказывающий историю театра от истоков до сегодняшнего дня. Чтобы узнать ее всю, придется пройтись по всем вагонам.

"Летом мы попробуем открыть площадку под открытым небом "Театр во дворе", где по вечерам после спектаклей будем экспериментировать с новыми жанрами - стендапом, сторителлингом", - рассказывает Рыжаков.

Также в планах создание кинодокументального архива театра "Современник", над которым работаем Владимир Раевский. А завершится юбилейный год в конце декабря, в дни памяти Галины Волчек круглым столом под названием "Женщина-режиссера. Профессия или призвание".

"У "Современника" была впечатляющая 65-летня история, когда театр не знал ни одного поражения у зрителей и зал всегда был полон. И мы сделаем все, чтобы это продолжалось. Я верю в великое продолжение истории "Современника", - заключил Виктор Рыжаков.

Культура Театр Драматический театр Гид-парк

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