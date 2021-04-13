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13.04.2021 21:14
Рубрика: Власть

Приключения "незнаек"

Как не стать уголовником по случайности и за какое забытое правило дорожного движения ежегодно штрафуют тысячи водителей
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя № 80(8431)
"Незнание закона не освобождает от ответственности" - первую часть афоризма Станислава Ежи Леца знают все, вторую: "А вот знание - запросто" - немногие. По мнению адвокатов, количество "незнаек" среди правонарушителей может достигать половины - таковы результаты тотальной правовой безграмотности.
Право лучше осваивать на школьных уроках, чем на собственном горьком опыте. Фото: Марина Волосевич Право лучше осваивать на школьных уроках, чем на собственном горьком опыте. Фото: Марина Волосевич
Право лучше осваивать на школьных уроках, чем на собственном горьком опыте. Фото: Марина Волосевич

Самый законопослушный человек может подобрать себе судимость буквально из-под ног. Например, так подобрал обвинение в грабеже 14-летний новосибирский школьник. История произошла, когда Даниил учился в девятом классе. В школьном коридоре у его одноклассника, к которому привязался мальчик постарше, из рук выпали монеты. Многие дети бросились их подбирать. Четыре штуки поднял - практически машинально - и наш герой. В сумме - 10 рублей. А потом его вызвали на допрос.

Фото: РИА Новости
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Оказалось, что в школу тогда приезжала полиция. И "потерпевший" сказал сотрудникам, что выпавшие монеты поднял Даниил Климов. Подросток подтвердил: да, подобрал. И в результате суд признал его виновным в тяжком имущественном преступлении - грабеже, тут же амнистировав. Когда родители поняли, что сын навечно останется в полицейских базах как грабитель, начали бороться за честное имя Даниила. По словам адвоката Ольги Диулиной, дошли до Верховного суда. Но суд ответил: сумма роли не играет, взял деньги на глазах владельца, то есть совершил открытое хищение - грабеж. Все. Ваши дети точно никогда не окажутся в такой ситуации? Уголовная ответственность за грабеж наступает с 14 лет, предупредите их.

Классическая "ловушка" для "незнаек" - это сумка, которая лежит себе одна, а хозяина рядом нет. Полтора года условно недавно дали новосибирцу, который подобрал оставленную женскую сумку в мегамаркете и сел с ней в автобус. "Я ее нашел!" - бил себя в грудь "незнайка". Это кража, не устают повторять в полиции. На этот счет высказывался и Верховный суд, объясняя разницу между кражей и находкой. Тот, кто нашел вещь, обязан уведомить об этом и муниципалитет, и полицию, и предпринять все возможное, чтобы найти владельца. И только если через шесть месяцев - не раньше - прежний владелец не объявится, то можно считать вещь своей. А если девушка находит чей-то телефон, меняет в нем сим-карту и пользуется - то она его украла. И вот она - судимость, плачь - не плачь. Попадаются на этом многие приличные люди - подобрал чужое, сунул в карман, и ты уже почти преступник, если идешь в другую сторону от полицейского участка. "В случае если гражданин не предпримет никаких действий для установления хозяина и возврата чужого имущества стоимостью более 2500 рублей, то он может быть привлечен к уголовной ответственности. Если стоимость утерянного имущества менее 2500 рублей, то к административной", - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Все еще думаете, "незнаек" единицы? Ошибаетесь. Их армия. Уважаемая дама, с высоким положением в обществе, очень удивилась, когда узнала, что ее дом - по сути, самовольная постройка и его могут снести в любой момент по решению суда. А все потому, что она перенесла вход в дом, пристроила гараж и объединила все под одной крышей, нарушив строительные нормы и правила. Таких "перестройщиков" в России миллион.

Еще пример. По данным регионального ГУ МВД, за три месяца 2021 года в Новосибирской области 771 водителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ. А за что? За невыполнение обязанностей в связи с ДТП, участником которого он является. Каких обязанностей? С ходу ответит не каждый автовладелец, а в соответствии с пунктом 2.6.1 ПДД, если в аварии пострадало только имущество, водитель должен освободить проезжую часть и не создавать препятствий на дороге. При этом повреждения имущества следует зафиксировать самому. Народ же дорогу не освобождает, ждет экипаж ГИБДД, в результате - затор и штраф в тысячу рублей. Между прочим, его заплатил почти каждый десятый участник ДТП в регионе - всего в 2021 году в области произошла 8391 автоавария с механическими повреждениями.

Фото: iStock
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Скажете, тысяча рублей - ерунда? Из-за незнания законов можно потерять гораздо больше. Вот, например, совершенно дикая, но абсолютно реальная история, которая произошла с жительницей Новосибирска. Как рассказал "РГ" адвокат Павел Яровой, его подзащитная работала в российском посольстве в Чили - не дипломатом, а техническим сотрудником. И вот пришла пора возвращаться домой, в Сибирь. Летит она из Чили долго и тяжело, через Амстердам, и примерно через сутки оказывается в Москве, в аэропорту Шереметьево. Все это время она не спала, потому что в самолетах спать не может, но находится в здравом рассудке и очень хорошо понимает, что ей надо задекларировать свою честно заработанную в Чили валюту - 40 тысяч долларов. Она идет вроде бы в нужном направлении, видит сотрудницу в форме и спрашивает: "Где можно заполнить декларацию?" - "А у вас валюта с собой? - приветливо улыбается сотрудница. - Ну пойдемте, посчитаем". Сибирячка радостно идет, куда ей сказали, а потом обнаруживает, что на нее составляют протокол и обвиняют по уголовной статье о контрабанде денежных средств (200.1 УК РФ). Наказание по этой статье очень суровое - штраф от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных. То есть в случае, если женщину признают виновной, она не только лишится всего, что заработала, но еще и останется в долгах. И ведь она не совсем "незнайка" - она, можно сказать, всего лишь пропустила нужный поворот и зашла с вопросом о декларации в "зеленый коридор", а не в "красный". Сейчас она пытается объяснить дознавателю, что ей не было смысла прятать валюту - вся эта сумма абсолютно легальна. Но дознаватель стоит на своем - шаг не в тот коридор, и здравствуй, уголовщина.

Самый законопослушный человек может подобрать судимость буквально из-под ног 

Ладно, Чили, доллары, таможни - скажете, экзотика. За "незнайками" далеко летать не надо. Вот история поближе. Брат с сестрой в суде делят наследство. Дом и два земельных участка. Как рассказала адвокат Елена Пешкова, судья ждала от сестры капитуляции - предполагалось, что она должна подписать мировое соглашение и отдать брату все, на что он претендует. А главным аргументом было... ружье. Старенькое охотничье ружье отца, которым владел брат, и это служило доказательством того, что он фактически и своевременно, не обращаясь к нотариусу, принял все наследство от родителей. Вот только расчет оказался неверным, потому что адвокат Елена Пешкова, представлявшая интересы сестры, закон знала, а вот "вооруженный" брат - не очень. Выяснилось, что это ружье он хранит, не имея разрешения. В результате оружие у него изъяли силами подразделения Росгвардии, выписали ему штраф, а судья закончил дело в пользу сестры. "Проигравшего жалеть не стоит, - замечает Елена Пешкова. - Родители при жизни выделили ему участок и построили дом с условием, что он не будет претендовать на наследство. Он же обещания своего не сдержал".

Комментарий

Письменно и устно

Адвокат Елена Мадеева предупреждает: в последнее время увеличилось количество судебных решений о взыскании средств, направленных на счета "незнаек" "знайками". Такое использование чужого счета часто выглядит безобидно. Это может быть просьба отдать наличные родственнику в другом городе, внести платеж по акции "приведи друга". Смысл заключается в том, что перечисление денег подтверждается документально, а вот исполнение дальнейшего поручения носит устный характер, расписку по незнанию не составили. Такому владельцу счета приходится возвращать по решению суда все, что поступило на счет, часто с процентами.

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