С весьма распространенной житейской ситуацией - отказом в получении наследства - разбиралась Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Владелица дома в сельской местности, в котором прожила более сорока лет и которым владела, так и не оформила его при жизни как положено. А после ее смерти единственный наследник столкнулся с проблемами - дом ему в наследство не отдавали.

Недвижимость можно получить в собственность, даже если имеется только выписка из похозяйственной книги. Фото: Reuters

Как объясняют эксперты, для наших судов подобная ситуация совсем не редкость. Как правило, такие проблемы возникают с домами, построенными очень давно, документы на которые либо пропали с годами, либо так и остались листками "советского образца". Поэтому решение Верховного суда, который разобрал спор и встал на сторону наследника, может оказаться полезным многим гражданам.

Эта история началась под Новороссийском. Там хозяйка дома и участка не оформила строение при жизни. После ее смерти нотариус отказал ее единственному наследнику - внуку - выдать свидетельство о праве на наследство. У внука на руках был всего-то один листок - выписка из похозяйственной книги, где собственницей дома была его бабушка.

Внуку пришлось обращаться в суд. Но ему не повезло. Все местные суды решили, что выписка из похозяйственной книги не считается правоустанавливающим документом. Внук дошел до Верховного суда, который и объяснил, можно ли, только имея выписку, доказать свое право на недвижимость.

А теперь рассмотрим ситуацию в деталях. Пожилая женщина была хозяйкой дома и участка в станице. При жизни она не озаботилась получением на дом положенных документов. То, что дом и участок принадлежали женщине, подтверждала только похозяйственная книга. Она хранилась в местной администрации.

В книге выцветшими чернилами было записано, что "Домовладение 1963 года постройки записано в материалах сельского совета на праве личной собственности" на бабушку. Хозяйка дома умерла в 2013 году. Внук начал оформлять наследство, но у него ничего не вышло. Право бабушки на дом и участок можно было подтвердить только выпиской из той самой книги, которую выдала администрация сельского округа. По мнению нотариуса, такого документа мало для оформления права на дом и участок. Но Приморский районный суд Новороссийска, Краснодарский краевой суд и Четвертый кассационный - внуку в иске отказали.

Местные судьи посчитали, что единственный найденный внуком документ - выписка из похозяйственной книги - не считается правоустанавливающим документом. По записи в книге нельзя подтвердить, что бабушка истца являлась собственницей недвижимости. Но Верховный суд с таким выводом не согласился.

Верховный суд напомнил коллегам, что в конце января 1998 года в силу вступил закон о госрегистрации прав на недвижимость N 122-ФЗ, действовавший до января 2017 года. Потом ему на смену пришел закон N 218. В нем есть статья, в которой сказано следующее: права на недвижимость, возникшие до вступления в силу закона N 122-ФЗ о регистрации недвижимости, признаются действительными при отсутствии их госрегистрации. Госрегистрация таких прав проводится по желанию их обладателей.

Из этого следует вот что: если право на недвижимость - в нашем случае на жилой дом - возникло до 31 января 1998 года (вступление в силу закона N 122-ФЗ), то момент возникновения такого права не связан с его госрегистрацией. Такое право признается юридически действительным и без нее.

Права на недвижимость, возникшие до 31 января 1998 года - даты вступления в силу федерального закона о регистрации недвижимости, признаются действительными при отсутствии их госрегистрации

Местные суды, когда рассматривали иск внука, именно это положение и проигнорировали. По мнению Верховного суда, когда этот спор рассматривали на месте, суды должны были выяснить несколько очень важных обстоятельств. Например, когда у хозяйки возникло право собственности на дом, произошло ли это до вступления в силу закона N 122-ФЗ или после, на каком правовом основании возникло право - была ли это новая постройка, купля-продажа готового дома и другие детали.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда подчеркнула: местные суды никак не оценили указание в выписке на то, что дом принадлежит женщине на праве личной собственности. Верховный суд напомнил, что появившиеся еще в советское время похозяйственные книги учитывали дома в личной собственности. "Выписка из похозяйственной книги относится к числу тех документов, на основании которых право собственности на жилой дом, являющийся личной собственностью хозяйства, могло быть зарегистрировано в ЕГРН", - подчеркнул Верховный суд. Он отменил все принятые по этому делу решения и велел пересмотреть спор по новой с учетом своих разъяснений.