Карасин: Снизить напряженность на Украине может только работа в нормандском формате

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин уверен, что только участники "нормандской четверки" способны снять напряжение на юго-востоке Украины, а попытки прочих сил лишь дестабилизируют ситуацию. Такое мнение он высказал в ходе выступления на форуме "Политический диалог Россия - Германия".

"Снижению напряженности может способствовать только совместная работа четырех стран в нормандском формате. Попытки прочих сил оказать свое влияние на процессы на юго-востоке Украины носят дестабилизирующий характер", - приводит его слова РИА Новости.

Карасин подтвердил неизменность позиций Москвы в том, что касается "пошаговой последовательной имплементации Минских соглашений".

"Мы выступаем за большую открытость и транспарентность переговоров, а также поддерживаем усиление контроля за нарушениями перемирия. Прогресс в урегулировании украинского кризиса может стать значимым шагом на пути разрядки существующей напряженности", - заключил парламентарий.