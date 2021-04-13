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13.04.2021 13:13
Рубрика: Власть

Климов: Онлайн-платформа для русского зарубежья заработает к июлю 2021 года

Текст: Галина Мисливская
Общественная интернет-платформа "БРЕГ", призванная консолидировать всех, кто связывает себя с русским миром, начнет работу к июлю этого года, а на полную мощность выйдет к середине следующего, рассказал один из инициаторов ее создания - член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Потенциальную аудиторию портала он оценивает в 300 млн человек - это все, кто говорит по-русски в РФ и за ее пределами.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Сенатор напомнил, что в прошлом году в Конституции появилась статья 69.3, в которой речь идет о том, что Россия "оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности".

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"Идея такая, чтобы к годовщине вступления с силу Конституции, то есть в июле, у нас заработали основные элементы цифровой платформы. А еще через год - к июлю 2021 года - мы рассчитываем, что он выйдет на проектную мощность", - заявил Андрей Климов.

По его словам, "БРЕГ" - общественная инициатива, негосударственная структура, в ее работе не будут задействованы бюджетные деньги. "Мы действуем на средства и при поддержке общественных институтов. Одна их таких структур - российский парламентский "Европейский клуб", - сообщил сенатор, который, кстати, занимает пост председателям правления клуба, а возглавляет его вице-спикер СФ Константин Косачев.

Это русскоязычная платформа, на первом этапе она будет ориентирована на россиян, проживающих за рубежом, а затем - на соотечественников и всех, кто ассоциирует себя с русским миром.

"Если сограждан, по нашим оценкам, сегодня за пределами РФ до 6 млн человек, на консульском учете состоит более 1,8 млн человек, то соотечественники - это более философское понятие. Это люди, которые осознают себя причастными к нашему русскому миру, русской цивилизации, таких в мире порядка 60 млн", - оценил Климов. В целом же людей, говорящих по-русски, на планете под 300 млн человек, включая порядка 150 млн - за пределами России, добавил он.

Фото: rs.gov.ru
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По своей архитектуре портал будет "базой тематических сайтов, площадок для социального общения", а также собранием видеоматериалов, представляющих интерес для соотечественников. По словам Климова, "БРЕГ" будет устроен примерно как Международная космическая станция (МКС) - по мере необходимости к платформе будут "пристыковываться" новые модули, а имеющиеся - модернизироваться, исходя из запросов пользователей. Руководить этими процессами будет общественный совет, сейчас он находится в стадии формирования.

Название же платформы - "БРЕГ", по словам Климова, отсылает к творчеству Александра Пушкина - "Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы". Ассоциация с Санкт-Петербургом, подчеркнул он, также неслучайна - ведь именно со времен Петра Великого и началась история русского зарубежья.

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