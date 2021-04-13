Косачев отметил в беседе Путина с Байденом моменты для "движения вперед"

Информации на этом этапе, разумеется, - только в пределах сообщений пресс-служб президентов России и США. Не хотелось бы ошибиться - судя по всему, у сегодняшнего разговора двух президентов, в отличие от первого, есть несколько моментов, реально задающих направления движения вперёд.

Во-первых, это взаимная готовность обсуждать все накопившиеся вопросы в интересах обеспечения стратегической стабильности. Очень важный шаг вперёд.

Во-вторых, это взаимное желание расчистить, насколько возможно,, двустороннюю повестку дня, чтобы не создавать ненужных помех в совместной работе по первому пункту. Тоже важно.

В-третьих, фиксация разногласий, но без их драматизации (во всяком случае, исходя из содержания пресс-релизов).

И самое главное - возможная личная встреча в ближайшие месяцы, а также поручения ведомствам и помощникам ее основательно готовить. Это новость не только дня. Это новость глобального уровня и по масштабам, и по значимости, и по перспективам.

Впереди труднейшая работа. Преуменьшать проблемы было бы неправильно. Но когда есть форматы для их обсуждения, для сближения позиций или хотя бы для лучшего понимания обеспокоенностей и намерений друг друга - это уже немало.

А то, что именно Байден позвонил Путину, во всех смыслах показательно, особенно в сумятице последнего времени. Этим и ограничусь.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.