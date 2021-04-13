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13.04.2021 15:28
Рубрика: Власть

Косачев: Украина принадлежит к русскому миру независимо от воли властей

Текст: Галина Мисливская
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев уверен, что принадлежность Украины к русскому миру определяется не волей нынешних властей, а тем фактом, что половина населения страны говорит по-русски.

Об этом он заявил ТАСС, комментируя слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе сказал, что Украина никогда не станет частью русского мира и "принадлежит к миру демократии, к западному миру".

Фото: РИА Новости
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"Украина вне зависимости от воли господина Кулебы является частью русского мира, поскольку половина ее населения говорит по-русски. Это не геополитический фактор, а сугубо этнический, как франкофония или британское Содружество", - считает Константин Косачев.

Что же касается "мира демократии", то киевские власти ведут весьма недемократичную политику в отношении своих русскоговорящих граждан, запрещая им говорить на родном языке даже в быту. "Пока она (Украина - прим. "РГ") явно принадлежит к миру массовых нарушителей прав человека и, соответственно, попрания базовых норм демократии", - заявил сенатор.

Еще более спорным он назвал тезис Кулебы о том, что Запад не позволит Украине уничтожить демократию и суверенитет. "Не только позволит, но даже активно помогает, как мы видим, - отметил Косачев. - Угроза демократии и суверенитету Украины таится не в раздуваемом киевскими политиками пугале русского мира, который подразумевает лишь элементарное уважение прав собственных граждан и выполнение норм соответствующих европейских конвенций, а именно в односторонней прозападной ориентации постмайданных властей Украины, последовательно разрушающих и демократию, и суверенитет страны под предлогами борьбы с Россией".

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