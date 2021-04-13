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Лещенко прокомментировал смерть солиста "Песняров" Борткевича

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    13.04.2021, 17:29
Текст:   Олег Усков

Народный артист РСФСР, певец и актер Лев Лещенко отозвался на смерть коллеги - вокалиста "золотого" состава ВИА "Песняры", заслуженного артиста БССР Леонида Борткевича.

Борткевич скончался сегодня на 72-м году жизни от сахарного диабета.

Лещенко выразил свои соболезнования близким артиста и помянул соратника по эстраде добрым словом.

"В 1970 году мы были вместе на конкурсе артистов эстрады и разделили с ансамблем "Песняры" вторую премию. Первой не было", - рассказал Лев Валерьянович Газете.Ru, отметив, что Борткевич был "удивительно оптимистичный, веселый, доброжелательный человек", который "много рассказывал интересных историй, буквально фонтанировал".

"Потеря друга и коллеги - это всегда печально", - заключил Лещеко, добавив: "Хочется, чтобы его песни были человеческой компенсацией для друзей и близких".

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