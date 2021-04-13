Лидеры России и США обсудили возможность личной встречи

Президент США Джо Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и предложил встретиться в обозримом будущем. Хотя дата и место саммита пока не известны - стороны говорят, что на подготовку уйдут месяцы, - сам факт разговора политики и эксперты называют значимым и перспективным. По их мнению, руководству России и байденовской администрации США пора обсудить двустороннюю повестку дня.

Владимир Путин и Джо Байден обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки, сообщили в пресс-службе Кремля. Американский президент подтвердил приглашение российскому коллеге принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22-23 апреля. Лидеры выразили готовность продолжать диалог по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества, уточнили в Кремле. Более того, Байден высказал заинтересованность в нормализации ситуации на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата.

А главное - президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи. Лидеры обменялись мнениями и по внутриукраинскому кризису. Путин изложил подходы к политическому урегулированию, базирующиеся на минском "Комплексе мер".

Главы государств дадут указания ведомствам проработать затронутые в ходе разговора вопросы. Лидеры обсудили многие региональные и глобальные проблемы, в том числе намерение США и России продолжать диалог по стратегической стабильности, говорится в заявлении Белого дома. При этом в Вашингтоне уточнили, что диалог должен касаться вопросов о контроле над вооружениями, а также новых проблем в сфере безопасности, на основе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Телефонный разговор президентов России и США на фоне нагнетания обстановки вокруг российско-американских отношений, а также на украинском треке, скорее, хорошая новость, чем плохая", - заявил журналистам председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. С американской стороны были шаги от конфронтации к диалогу - такая позиция соответствует не только взаимным интересам, но и интересам международной безопасности, подчеркнул он.

Владимир Путин изложил подходы к политическому урегулированию внутриукраинского кризиса

"Самое главное - возможная личная встреча в ближайшие месяцы, а также поручения ведомствам и помощникам ее основательно готовить. Это новость не только дня. Это новость глобального уровня и по масштабам, и по значимости, и по перспективам. Впереди труднейшая работа", - дал комментарий в социальных сетях вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Наш подход к отношениям с Россией таков: мы ожидаем, что отношения будут вызовом, будут продолжаться сложные разговоры, мы готовы с ними иметь дело . Но наша цель - иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией, вести разговоры и диалог", - подчеркнула пресс-секретарь американского президента Джен Псаки на брифинге. "Цель, конечно, быть честными и открытыми в областях, где мы не согласны и обеспокоены, но также работать вместе, где это во взаимных интересах", - уточнила она, отметив Иран и продление договора СНВ-3.

Джо Байден высказал заинтересованность в нормализации ситуации на двустороннем треке

Напомним, что это был уже второй телефонный разговор президентов России и США Путина и Байдена. Впервые они общались по телефону 26 января и проговорили более 35 минут. Лидеры выразили удовлетворение обменом дипломатическими нотами о продлении СНВ-3, обсудили возможности сотрудничества в борьбе с пандемией, торгово-экономической сфере, а также международные темы - Иран, внутриукраинское урегулирование, предложение российского президента о проведении саммита "ядерной пятерки".

Затем в марте Байден в своем интервью сделал целый ряд оскорбительных заявлений о России и Путине. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов был отозван в Москву на консультации. Путин предложил американскому коллеге пообщаться "фактически в прямом эфире, онлайн" - чтобы "не пикироваться" заочно, а подискутировать открыто. Президент США тогда заявил, что побеседует с российским лидером "в определенный момент".

В феврале глава финского МИДа Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки готов предоставить площадку для встречи Путина и Байдена, если понадобится. Напомним, что летом 2018 года именно здесь прошли полноценные переговоры Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Кстати, после телефонного разговора с Байденом созвонились президенты России и Финляндии. Путин, в частности, рассказал коллеге о беседе с американским лидером.