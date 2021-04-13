Мантуров прокомментировал кадровые перестановки в Минпромторге

Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал кадровые перестановки в ведомстве.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал приказ о назначении сразу трех новых заместителей министра промышленности и торговли: первым замглавы ведомства стал Василий Осьмаков, сменивший Сергея Цыбу, заместителями министра - Алексей Ученов и Василий Шпак.

По словам Мантурова, задачи, которые стоят перед министерством, требуют "адаптации структуры руководства ведомством".

"Мы перераспределяем обязанности среди руководителей подразделений и заместителей министра с учетом этих задач, их компетенций и опыта участия в реализации масштабных проектов, в том числе в период работы в министерстве. К таким проектам относится, в частности, создание Фонда развития промышленности, создание Государственной системы промышленности, разработка и эволюция механизма СПИК, а также мер поддержки импортозамещения и экспорта российской продукции", - заявил министр, слова которого цитирует пресс-служба Минпромторга.