Премьер-министр Михаил Мишустин принял ряд кадровых решений в министерствах.

В Министерство промышленности и торговли назначены сразу три новых заместителя министра. Первым замглавы Минпромторга стал Василий Осьмаков. Он сменил в должности Сергея Цыбу, который переходит на другую работу. Заместителями министра назначены Алексей Ученов и Василий Шпак.

В Министерстве природных ресурсов и экологии кресло первого заместителя занял Константин Цыганов, а Сергей Аноприенко утвержден в качестве замминистра.

Распоряжением премьер-министра Александр Шойтов назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Еще одно кадровое решение затронуло Министерство экономического развития. По собственной просьбе Оксана Тарасенко освобождена с поста замглавы МЭР.