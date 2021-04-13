Премьер-министр Михаил Мишустин принял ряд кадровых решений в министерствах.
В Министерство промышленности и торговли назначены сразу три новых заместителя министра. Первым замглавы Минпромторга стал Василий Осьмаков. Он сменил в должности Сергея Цыбу, который переходит на другую работу. Заместителями министра назначены Алексей Ученов и Василий Шпак.
В Министерстве природных ресурсов и экологии кресло первого заместителя занял Константин Цыганов, а Сергей Аноприенко утвержден в качестве замминистра.
Распоряжением премьер-министра Александр Шойтов назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Еще одно кадровое решение затронуло Министерство экономического развития. По собственной просьбе Оксана Тарасенко освобождена с поста замглавы МЭР.