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Рубрика: В мире

Марин Ле Пен пойдет в президенты

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8429)
До очередных президентских выборов во Франции еще год с небольшим, но некоторые местные политики уже объявили о готовности побороться за Елисейский дворец. Среди них - Марин Ле Пен. О своих планах она объявила на собранной по этому случаю пресс-конференции.
Марин Ле Пен практически полностью избавила свою партию от некогда радикального имиджа. Фото: ЕРА Марин Ле Пен практически полностью избавила свою партию от некогда радикального имиджа. Фото: ЕРА
Марин Ле Пен практически полностью избавила свою партию от некогда радикального имиджа. Фото: ЕРА

Лидер "Национального объединения" (в прошлом Нацфронт) убеждена: ее шансы на победу "весьма убедительные". При этом политик сослалась на несколько опросов, проведенных разными социологическими институтами. Практически все эксперты считают, что Марин Ле Пен в первом туре наберет столько же или даже больше голосов, чем ее наиболее вероятный соперник - нынешний президент Эмманюэль Макрон. Тот пока не объявлял о желании остаться на своем посту на второй срок, но во Франции мало кто сомневается, что это произойдет самое позднее осенью. Так, по прикидкам солидной службы Harris Interactive, в первом туре громкоголосая блондинка получит не менее 28 процентов голосов, опередив Макрона на несколько позиций. Во втором же ей предсказывают поддержку 48 процентов избирателей, а ее конкуренту - 52. Разница совсем невелика и находится в пределах статистической погрешности. Напомним, что на прошлых выборах в 2017 году те же агентства предсказывали основателю партии "Республика на марше" куда более убедительную победу в идентичной дуэли - с разрывом в 33 пункта, что потом и подтвердилось в реальности.

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Конечно, до апреля будущего года многое может произойти, но серьезный замах Марин Ле Пен на первое место в этой гонке бросает в дрожь окружение действующего главы государства. Эту обеспокоенность не так давно выразил министр экономики Брюно Ле Мэр, назвавший победу Марин Ле Пен вполне "возможной" и призвал активно бороться с такой перспективой. В свою очередь, ближайший соратник президента и лидер фракции проправительственной партии "Республика на марше" в Национальном собрании Кристоф Кастанер уже сейчас обратился ко всем левым партиям с призывом создать будущей весной "республиканский фронт", чтобы не допустить главу Нацобъединеия в Елисейский дворец.

Надо сказать, что Марин Ле Пен за 10 лет у руля своей партии удалось практически полностью избавить ее от некогда радикального имиджа, превратить в глазах растущего числа французов во вполне респектабельную политическую силу, отстаивающую их интересы более активно, чем прочие. В частности, в таких вопросах, как борьба с нелегальной иммиграцией, защита национальных границ, особенно суверенитета Франции, в чем она фактически ориентируется на воззрения генерала Шарля де Голля. Более того, за эти годы лидер Нацобъединения проявила определенную гибкость и способность делать выводы из допущенных промахов. Так, больше не настаивает на отмене континентальной валюты - евро, что было одним из пунктов ее программы в 2017 году. Французам тот демарш явно не пришелся по нраву, что стало одной из причин поражения на тех выборах. Марин Ле Пен также изменила свое отношение к европейскому строительству как таковому. Если раньше одним из лозунгов был Frexit - курс на выход из Евросоюза, теперь ее позиция, по сути, не меняясь, сводится к тому, что надо найти альтернативный проект ЕС, который, отметим, она по-прежнему считает идеологической конструкцией, "наносящей самым серьезным образом вред Европе". По ее убеждению, вместо Евросоюза необходимо создать Союз Наций, равноправных, независимых, такой, чтобы вопросы национального суверенитета, границ решались бы не в Брюсселе, а в Париже.

Многое в предстоящей схватке будет зависеть от того, как во Франции справятся с ковидной пандемией. Пока уровень заражения здесь - один из самых высоких в Европе (около 40 тысяч случаев ежедневно). Если процесс затянется, то электорат в этом обвинит действующую власть, а значит, предвыборные позиции Макрона окажутся ослабленными, что, несомненно, сыграет на руку Марин Ле Пен.

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