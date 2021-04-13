Мясников назвал популярное лекарство, провоцирующее камни в желудке

Некоторые лекарства, применяемые для предупреждения болезней сердца, могут провоцировать появление у людей безоаров (плотного скопления частично переваренных и непереваренных остатков, возникающих в желудке). Речь, в частности, идет об аспирине, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, оболочка таких препаратов препятствует воздействию желудочного сока. Однако она также способствует образованию безоаров.

"Это немые образования, которые нельзя заподозрить", - отметил врач.

Он предупредил, что подобные камни в желудке могут привести к язве или желудочному кровотечению.

При этом наиболее частой причиной безоаров становятся волосы, попавшие в желудок, добавил Мясников.

Ранее Мясников уже говорил об опасности бесконтрольного употребления аспирина. Так, нестероидные противовоспалительные препараты могут провоцировать смертельно-опасные кровотечения и кровоизлияния в мозг.

По словам врача, сейчас медики прописывают аспирин лишь при доказанной болезни. В качестве первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний лекарство не подходит.