МИД России озабочен планами Японии сбросить воду с "Фукусимы" в океан

На Смоленской площади отреагировали на планы правительства Японии сбросить в океан радиоактивную воду с аварийной атомной электростанции "Фукусима-1". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.

"Принимая это решение, Токио, к сожалению, не счел нужным провести консультации с соседними государствами, в том числе с Российской Федерацией. Официальная информация из Японии по данному вопросу недостаточна. В частности, она не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона", - отметила Захарова. В Москве подтверждают серьезную озабоченность планами властей Японии, от которых ждут транспарентности по поводу "действий, которые могут представлять радиационную угрозу".

"Исходим из того, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться такой сброс", - заключила Мария Захарова.