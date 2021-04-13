МИД: Россия продолжит защищать население Донбасса

На Смоленской площади заявили, что Россия продолжит защищать русскоязычных жителей Донбасса, несмотря на угрозы со стороны США. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, эти угрозы "укрепляют нас в убежденности, что мы проводим верный курс".

"Мы просто отстаиваем наши интересы и интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше", - цитирует ТАСС Рябкова. Ранее в Вашингтоне заявили, что Россия "заплатит цену" за ситуацию на Донбассе.

"Они говорят о высокой цене, но никогда ее не называют... Не считаем, что вообще применима такая терминология: цена, расплата и так далее", - подчеркнул Рябков. Дипломат также заявил, что "США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене".