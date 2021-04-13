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13.04.2021 11:12
Рубрика: Власть

МИД: Россия продолжит защищать население Донбасса

Текст: Екатерина Забродина
На Смоленской площади заявили, что Россия продолжит защищать русскоязычных жителей Донбасса, несмотря на угрозы со стороны США. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, эти угрозы "укрепляют нас в убежденности, что мы проводим верный курс".

"Мы просто отстаиваем наши интересы и интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше", - цитирует ТАСС Рябкова. Ранее в Вашингтоне заявили, что Россия "заплатит цену" за ситуацию на Донбассе.

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"Они говорят о высокой цене, но никогда ее не называют... Не считаем, что вообще применима такая терминология: цена, расплата и так далее", - подчеркнул Рябков. Дипломат также заявил, что "США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене".

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