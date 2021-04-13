Минцифры запустило прием заявок на субсидии для СМИ

Минцифры начало принимать заявки от СМИ на получение субсидий для выпуска значимых проектов, говорится в материалах на сайте министерства.

Заявки собираются по трем категориям СМИ - издания для инвалидов и инвалидов по зрению, электронных СМИ и непериодических изданий. Представители последней категории могут подать заявки до 14 мая, остальные - до 10 июня.

Заявки министерство принимает в электронном виде через портал госуслуг. Их отбором занимается Конкурсная комиссия при Минцифры. Соглашения с отобранными участниками министерство будет заключать в информационной системе "Электронный бюджет".