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13.04.2021 14:06
Рубрика: Общество

Минцифры запустило прием заявок на субсидии для СМИ

Текст: Ирина Алпатова

Минцифры начало принимать заявки от СМИ на получение субсидий для выпуска значимых проектов, говорится в материалах на сайте министерства.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Заявки собираются по трем категориям СМИ - издания для инвалидов и инвалидов по зрению, электронных СМИ и непериодических изданий. Представители последней категории могут подать заявки до 14 мая, остальные - до 10 июня.

Заявки министерство принимает в электронном виде через портал госуслуг. Их отбором занимается Конкурсная комиссия при Минцифры. Соглашения с отобранными участниками министерство будет заключать в информационной системе "Электронный бюджет".

Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры

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