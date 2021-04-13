Минобороны Беларуси заявило о нарушении польским самолетом воздушной границы

Некое воздушное судно Польши нарушило границы Республики Беларусь. С таким заявлением выступило белорусское минобороны, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы ведомства.

Белорусские военные утверждают, что зафиксировали нарушение госграницы накануне вечером 12 апреля, в 20.45 по местному времени (совпадает с московским). Впоследствии судно покинуло воздушное пространство Беларуси и вернулось на территорию Польши. Минск уже потребовал от Варшавы разъяснений через атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси.