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13.04.2021 17:04
Рубрика: В мире

Минобороны Беларуси заявило о нарушении польским самолетом воздушной границы

Текст: Екатерина Забродина

Некое воздушное судно Польши нарушило границы Республики Беларусь. С таким заявлением выступило белорусское минобороны, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы ведомства.

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Белорусские военные утверждают, что зафиксировали нарушение госграницы накануне вечером 12 апреля, в 20.45 по местному времени (совпадает с московским). Впоследствии судно покинуло воздушное пространство Беларуси и вернулось на территорию Польши. Минск уже потребовал от Варшавы разъяснений через атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси.

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