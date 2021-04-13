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13.04.2021 12:47
Рубрика: Власть

Мишустин: Экономика России прошла самый сложный этап

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Александр Корольков / РГ Фото: Александр Корольков / РГ
Фото: Александр Корольков / РГ

Экономика России уже прошла наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС
Мишустин поручил подготовить дополнительные меры против COVID-19

"Россия первой разработала вакцину от коронавируса и активно применяет ее. Проводится масштабная вакцинация, которая защищает все больше наших граждан от инфекции. Постепенно будет сформирован коллективный иммунитет, он позволит остановить распространение коронавируса, ускорит период восстановления, даст возможность убрать барьеры, которые сдерживали экономику и торговлю", - заявил он в видеообращении к участникам XXII Апрельской международной научной конференции.

По словам Мишустина, правительство уделяет большое внимание работе с экспертным и научным сообществом. Предложения, которые будут выработаны на конференции, будут рассматриваться в рамках совместной деятельности по созданию новой стратегии социально-экономического развития России, подчеркнул премьер.

Власть Работа власти Экономика Макроэкономика Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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