Мишустин: Экономика России прошла самый сложный этап

Экономика России уже прошла наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

"Россия первой разработала вакцину от коронавируса и активно применяет ее. Проводится масштабная вакцинация, которая защищает все больше наших граждан от инфекции. Постепенно будет сформирован коллективный иммунитет, он позволит остановить распространение коронавируса, ускорит период восстановления, даст возможность убрать барьеры, которые сдерживали экономику и торговлю", - заявил он в видеообращении к участникам XXII Апрельской международной научной конференции.

По словам Мишустина, правительство уделяет большое внимание работе с экспертным и научным сообществом. Предложения, которые будут выработаны на конференции, будут рассматриваться в рамках совместной деятельности по созданию новой стратегии социально-экономического развития России, подчеркнул премьер.