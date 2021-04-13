Мишустин: Семьи получили более 650 млрд рублей выплат на детей до 7 лет

Российские семьи получили более 650 миллиардов рублей выплат на детей до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сейчас выплаты на детей в возрасте от ноля до трех лет, от трех до семи лет не требуют заполнения заявлений. Сами выплаты происходят автоматически, родители получают средства на карточки", - напомнил он в ходе ознакомления президента с работой Координационного центра правительства.

Людям такой формат нравится, подчеркнул глава кабмина, сославшись на опросы. "Не стало проблем, которые годами были при подобных выплатах", - сказал Мишустин.