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Текст:   Татьяна Замахина 
14:49 13.04.2021

Многодетным расширят льготы по ипотеке

Для многодетных семей расширят возможность получения компенсации в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Такой правительственный законопроект приняла во втором чтении Госдума. Документ направлен на поддержку семей, в которых воспитываются трое и более детей, объяснил спикер ГД Вячеслав Володин.

Отметим, что многодетные семьи получают сегодня от государства более миллиона рублей, которые они могут направить на решение жилищного вопроса. Во-первых, это материнский капитал, который в нынешнем году составляет 639 тыс. 431 руб., а во-вторых - 450 тыс. руб., которыми можно погасить ипотеку при рождении третьего ребенка.

"ЕР" предложила ввести единые меры поддержки многодетных семей

Речь в документе идет о софинансировании таких кредитов в размере 450 тыс. рублей. Программа действует с сентября 2019 года и рассчитана на семьи, в которых с 1 января указанного года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

Сейчас помощь распространяется на случаи, когда целью кредитного договора является приобретение жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или земельного участка, предоставляемого для этих целей, либо приобретение жилого помещения по договору долевого участия.

В случае принятия такого закона второй материнский капитал можно будет использовать на:

  • - кредиты на покупку земли для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства;
  • - строительство объекта ИЖС;
  • - приобретение такого объекта в случае, если стройка не завершена;
  • - уплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива;
  • - оплату неотделимых улучшений или ремонта этих объектов;
  • - уплату страховых взносов по договорам их страхования.

В целом это важное решение, учитывая, что недостроенный дом стоит значительно дешевле, чем готовый "под ключ", уточнил Вячеслав Володин.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования, однако будет иметь и обратную силу.

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