Археологи нашли святые могилы в секторе Газа

Миссия археологов из Франции, проводящая раскопки в секторе Газа, обнаружила византийские захоронения в монастыре Святого Иллариона.

Как сообщает Al-Monitor, любопытная археологическая находка была сделана на месте раскопок в монастыре Святого Иллариона. Произошло это в рамках нового этапа раскопок, проведенного французской миссией в начале 2021 года.

Сам же монастырь был случайно обнаружен рабочими еще в 1990 году. А с 1994 года это место исследуют археологи. По словам Рене Эльтера, французского археолога, руководящего работами, команда обнаружила три ранее неизвестные могилы. Все они датируются VI веком нашей эры, то есть Византийским периодом.

Данные захоронения ориентированы строго по оси восток-запад. Внутри были обнаружены человеческие останки. Они будут направлены в лабораторию. Возможно, анализ позволит определить, кто был похоронен в этих могилах.

По мнению ученых, это могли быть монахи, служившие в монастыре. Но пока ученые не сбрасывают со счетов и гипотезу о том, что захоронения могли принадлежать паломникам, которые пришли сюда для поклонения.

Несмотря на то, что раскопки ведутся уже на протяжении четверти века, территория монастыря пока мало изучена. Дело в том, что раскопки здесь производились лишь периодически, нередко с длительными перерывами.

Площадь же монастыря на данный момент оценивается примерно в 15 тысяч квадратных метров. Археологами раскопано около половины этой площади. Они уверены, что самые интересные находки их еще ожидают впереди.

Рене Эльтер также отметил, что монастырь Святого Иллариона является одним из крупнейших и древнейших монастырей на всем Ближнем Востоке. Из письменных источников известно, что именно Илларион принес монашество в этот регион.

Сам монастырь включал в себя храмовый комплекс, подвалы, часовню, термы, кельи монахов. Во дворе находился колодец. К слову, здесь и ранее находили могилы монахов и паломников, которые приходили сюда со всего Ближнего Востока.

Исторические сведения также свидетельствуют о том, что святой Илларион родился около 291 года нашей эры в деревне Табата, к югу от города Газа. Он отправился на учебу в Египет, где принял христианство и стал учеником святого Антония. По возвращении в Газу в 306 году Илларион начал вести жизнь аскета, уединившись в отдаленном святом месте на западе нынешнего сектора Газа. Считается, что строительство монастыря началось в 329 году.