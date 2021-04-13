Москалькова: Депутатам надо разрешить подавать иски по защите прав потребителей

Омбудсмен Татьяна Москалькова поддержала инициативу предоставить депутатам право обращаться в суд с исками в целях защиты прав потребителей. Например, коллектива жильцов или пациентов больницы.

Иски такого рода часто касаются различных экологических проблем, защиты прав потребителей, самовольных построек и заявляются в основном прокуратурой или обществами защиты прав потребителей​​​.

Сегодня, 13 апреля, представляя депутатам фракции КПРФ доклад о деятельности уполномоченного за 2020 год, Татьяна Москалькова поддержала инициативу фракции по поводу депутатских исков в суд. "По поводу обращения в суд в целях защиты прав неопределенного круга лиц. Конечно, поддерживаю", - приводит слова Москальковой агентство РИА Новости.