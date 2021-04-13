Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила не применять административный арест к отцам-одиночкам с детьми в возрасте до 14 лет и отразить это предложение в новой редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). В Совете федерации поддержали идею омбудсмена.

- Следует поддержать идеи уполномоченного по совершенствованию законодательных гарантий прав участников административного производства, в том числе введение возможности обжалования процессуальных решений в электронной форме, неприменения административного ареста к отцам, одиноко воспитывающим детей до 14 лет, которые заслуживают отражения при подготовке нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и проекта Процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - цитирует агентство ТАСС проект заключения комитета СФ по докладу о деятельности омбудсмена за 2020 год.

Омбудсмен в своем ежегодном докладе обратила внимание на системную проблему, выявленную в практике правозащитной работы, она связана с возможностью применения административного ареста к отцам, одиноко воспитывающим детей до 14 лет. При этом в КоАП установлено ограничение на применение меры в виде административного ареста к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. Москалькова считает, что таким образом "законодатель поставил в неравное положение женщин и мужчин, имеющих детей до 14 лет", и что в данном случае приоритетными являются интересы ребенка, а не пол родителя, к которому применяется наказание.

Поэтому она рекомендовала правительству РФ при разработке нового КоАП рассмотреть вопрос об установлении правила, что административный арест не может применяться к одиноким отцам, имеющим детей в возрасте до 14 лет.