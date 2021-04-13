Москалькова рассчитывает на положительное решение США по Ярошенко

Омбудсмен Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что власти США в 2021 году примут положительное решение о передаче России осужденного летчика Константина Ярошенко.

По ее словам, в текущем году наступает срок, по которому, согласно американскому законодательству, администрация США вправе принять решение о передаче Ярошенко в РФ для дальнейшего отбывания наказания.

- Каждые два года у Константина есть право обратиться в Минюст США с просьбой о пересмотре решения о передаче. Последний раз этим правом он воспользовался в 2019 году и, к сожалению, получил отказ. Будем надеяться на положительное разрешение этого вопроса в 2021 году, - цитирует слова Татьяны Москальковой агентство "Интерфакс".

Татьяна Москалькова подчеркнула, что обращалась к руководству США о помиловании Ярошенко и другого заключенного в США россиянина Виктора Бута, однако положительных решений принято не было.

- Я обратилась к руководству США о помиловании Бута и Ярошенко в период транзита власти. Как раз один президент уходил и имел возможность воспользоваться своим правом помиловать, другой - приходил на этот пост, и ему можно было заработать "хорошие очки". Но никаких перемен в судьбе россиян, к сожалению, не произошло", - отметила она.

По ее словам, аппарат уполномоченного находится в постоянном диалоге с Генпрокуратурой России и МИДом, представители которых делают все возможное, чтобы добиться положительных решений со стороны администрации США.