Создана музыка из вибраций паутины

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) совместно с коллегами из Studio Tomás Saraceno изучили свойства паутины и преобразовали ее в музыку.

Один из исследователей, доктор философии Маркус Бюлер, сравнил нити паутины с вибрирующими струнами. Он давно работает над тем, как извлекать ритмы и мелодии нечеловеческого происхождения из природных материалов. Паутина показалась ему весьма перспективным материалом. "Сети могут стать новым источником музыкального вдохновения, которое сильно отличается от обычного человеческого опыта", - цитирует его издание eurekalert.org.

Исследователи отсканировали паутину в процессе ее строительства с помощью лазера, чтобы получить двумерные поперечные сечения, а затем использовали компьютерные алгоритмы для восстановления трехмерной архитектуры паутины. Ее нитям были присвоены разные частоты звука, своеобразные ноты. Благодаря этому удалось исследовать временную последовательность построения сети в звуковой форме.

Осталось только натянуть нити на инструмент, похожий на арфу. На ней получилось сыграть музыку паутины - с необычными концертами ученые даже выступили перед публикой.

Знание структуры паутины и преобразование ее в музыку может иметь разное применение, считают ученые - от 3D-принтеров, которые смогут имитировать способность паука "печатать" паутину, до возможностей межвидового общения с пауками. Для этого, например, регистрировали вибрации сети, возникающие при ее создании, либо при общении с другими пауками или церемонии ухаживания за самками.

А еще ученые создали виртуальную реальность, которая позволяет людям "входить" внутрь паутины. Так можно представить среду, в которой живет паук.