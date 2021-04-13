Корабли Каспийской флотилии "Великий Устюг" и "Град Свияжск" с ракетами "Калибр" вышли на учения в море. На Каспии корабли проведут учебный бой, а также выполнят боевые стрельбы по наземным целям.

Малые ракетные корабли в Каспийском море в ходе тренировок в первую очередь совершенствуют тактику ведения морского боя с кораблями условного противника. Как рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, на морских полигонах экипажи кораблей выполнят упражнения боевых стрельб из корабельных артиллерийских установок А-190 "Универсал". Кроме того, моряки выполнят стрельбы по наземным целям, имитирующим морской десант условного противника.

"Боевые расчеты в ходе тренировок применят комплексы радиоэлектронной борьбы, чтобы выполнить постановку ложных целей, а также отработают маневр ухода при отражении ударов управляемым оружием условного противника", - рассказал Астафьев. В ходе учений артиллеристы, используя целеуказания наводящих станций и комплексов, должны уничтожить из корабельных орудий береговые и надводные цели условного противника.

По словам Астафьева, тренировки в море проходят в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Всего в маневрах на море будет задействовано около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии. В том числе базовый тральщик "Магомед Гаджиев", малые артиллерийские корабли "Волгодонск", "Астрахань", ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан".