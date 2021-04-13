На новую госпрограмму вооружений выделят не менее 21 триллиона рублей

Пандемия коронавируса не могла не сказаться на экономике, поэтому многие ранее заложенные финансовые показатели начали пересматривать в сторону уменьшения. Но "оборонке" урезание не грозит. Государственную программу вооружений на период с 2024-го по 2033-й год сокращать не планируется. На нее выделят не менее 21-22 трлн рублей. Эти цифры сопоставимы с предыдущими двумя аналогичными госпрограммами. О начале работы над проектом новой оружейной госпрограммы в интервью "Российской газете" рассказал первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов.

Андрей Федорович, расскажите, пожалуйста, кто решает, каким оружием в будущем будут вооружены наши военнослужащие и на какой технике они будут защищать интересы нашей страны? Ведь, насколько я понимаю, госпрограмма вооружений - документ именно об этом и о том, в каком количестве предстоит закупить оружия? Можно ли сказать, что все эти вопросы предстоит рассмотреть коллегии Военно-промышленной комиссии?

Андрей Ельчанинов: Задача коллегии Военно-промышленной комиссии на нынешнем этапе - состыковать интересы заказчиков с возможностями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Говоря о заказчиках, я в первую очередь имею в виду минобороны. Ведь именно там определяют облик современного и перспективного вооружения и военной техники. К 1 сентября мы ожидаем от них и других основных заказчиков структуру новой госпрограммы.

Потом будет рожден документ "Основные направления развития вооружения, военной и специальной техники на период до 2038 года". Его также готовит военное ведомство. В него войдут основные образцы, над созданием которых ученые и инженеры сейчас только задумываются. Они же в будущем определят облик вооруженных сил на перспективу до 2033 года. Но потенциально мы заглядываем и дальше - до 2038 года.

По состоянию на конец марта этого года, согласованы единые методические материалы для формирования основных подходов к целям и задачам как новой госпрограммы вооружений, так и новой редакции госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса. И роль коллегии Военно-промышленной комиссии - сопрячь эти документы и методические подходы на самых ранних подступах. Чтобы обеспечить их взаимосвязь, как по финансовым показателям, так и по временным параметрам.

До 1 сентября текущего года коллегия Военно-промышленной комиссии подготовит доклад президенту России с анализом и оценкой угроз безопасности до 2053 года. Он будет сопряжен с прогнозом финансово-экономического развития России на период до 2035 года. Этот документ минэкономразвития должно внести в коллегию Военно-промышленной комиссии до 1 июля этого года. В итоге мы получим некую финансовую оценку на фоне национальных угроз.

До 1 сентября нынешнего года коллегия Военно-промышленной комиссии подготовит доклад президенту России с анализом и оценкой угроз безопасности

До 1 сентября 2022 года будут получены предложения всех заказчиков, которые пройдут через фильтр нашей коллегии. Проведем работу с профильными министерствами. В первую очередь с минпромторгом - для подтверждения возможностей оборонных предприятий. Понадобятся гарантии того, что запросы основных заказчиков смогут быть осуществлены. И в итоге 1 июля 2023 года планируется доклад президенту России на основе сформированной новой госпрограммы вооружений.

А что по цифрам? Денег все-таки будет меньше заложено?

Андрей Ельчанинов: Мы ориентируемся на то, что финансовые показатели новой госпрограммы, несмотря на все особенности экономической ситуации в стране, в абсолютных цифрах не будут меньше. Обеспечение аналогичной госпрограммы на период 2010 - 2020 годов составляло 21,2 трлн рублей. Действующая госпрограмма (2018 - 2027 годы) - 21,7 трлн рублей. Исходя из этой динамики, ожидаем уровень новой госпрограммы вооружений на уровне не ниже 21-22 трлн рублей.

Российская армия уже достигла поставленной президентом планки оснащённости современными образцами оружия и техники в 70 процентов. Планируется ли и какими темпами повышать этот показатель?

Андрей Ельчанинов: Действительно, по итогам 2020 года уровень современности парка вооружения, военной и специальной техники составил 70,1%. Задача на ближайшую перспективу - не только поддержание достигнутого этого высокого уровня. Но и дальнейшее обеспечение вооруженных сил современными образцами вооружения и техники, которые будут соответствовать зарубежным аналогам или превосходить их. Естественно, это будет сделано с учетом экономических и технологических возможностей государства.

По планам минобороны, к концу 2023 года уровень современного вооружения и техники должен вырасти до 72,9%.

В ходе работы по формированию новой госпрограммы вооружений будут определены основные направления дальнейшего развития и оснащения вооруженных сил и поставлены новые амбициозные задачи перед силовыми ведомствами и предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ уже приступила к этому совместно с заинтересованными ведомствами.

Недавно в госкорпорации "Ростех" озвучили планы по серьезной реструктуризации всей авиационной отрасли страны. Реформа затронет все ведущие авиастроительные предприятия - компании "Сухой", "МиГ", "Туполев", "Ильюшин" и корпорацию "Иркут". Их предложено объединить в корпоративный центр самолетостроения. Вы, как специалист в авиации, что можете сказать по этому поводу?

Андрей Ельчанинов: Так называемый переход на единую акцию потенциально позволит обеспечить финансовую прозрачность всех операций. А значит, понять роль и место Объединенной авиастроительной корпорации на мировом рынке. Ее капитализацию, финансовый рейтинг, и, соответственно, работоспособность как акционерного общества.

Не секрет, что сегодня у нас ни одно из конструкторских бюро не обладает набором компетенций, позволяющим обеспечить разработку и сертификацию образца авиатехники с нуля и до серии. Поэтому, консолидация конструкторского потенциала и оптимизация загрузки производственных площадок - неизбежный процесс в авиастроительной отрасли. Это, кстати, мировая тенденция, а не наше ноу-хау.

Объединенная авиастроительная корпорация намерена минимизировать возможный ущерб для конструкторского и производственного процессов. Революции в период ковида никому не нужны. Не стоит забывать, что авиационная отрасль наиболее пострадала от пандемии. И на этом фоне дополнительные потрясения - штатные или организационные - точно ни к чему. Они однозначно негативно скажутся на исполнении контрактов с госзаказчиками, как с военными, так и с гражданскими. Поэтому сейчас идет не революционный процесс, а тонкая настройка. И "Ростех" подтвердил это решением изменить состав Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

А конструкторские бюро была необходимость объединять под одной крышей?

Андрей Ельчанинов: Решение об объединении конструкторского потенциала и слиянии конструкторских бюро "Миг" и "Сухой" - вынужденная мера. Которая ни в коем случае не должна привести к размытию этих двух школ. Позиция нашей коллегии - максимально сохранить обе школы, обеспечив тем самым альтернативность взглядов на развитие авиационной техники. Но при этом необходимо оптимизировать административную надстройку этих организаций и, соответственно, уменьшить расходы. Конструкторы должны оставаться незыблемым звеном, а административный персонал следует оптимизировать. Вот так будет правильно.

Переезд конструкторам в регионы, где располагаются авиастроительные предприятия, не грозит?

Андрей Ельчанинов: Мы стоим на том, что это избыточно. Перенос юридического лица по другому адресу не изменит ситуацию радикально в лучшую сторону.

А не вернутся ли к этому вопросу через несколько лет?

Андрей Ельчанинов: Стратегия развития ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" на период до 2035 года уже сформирована. Она прошла обсуждение на совете директоров корпорации и в ближайшее время будет вынесена на совет директоров Ростеха. В данной редакции вопрос о перемещении конструкторов не стоит. Летом мы публично представим эту стратегию на конференции, посвященной перспективам развития авиапрома.

И, наконец, последнее опасение - будут ли сохранены прославленные бренды? Не появится ли после объединения компаний желание придумать и новое название выпускаемой ими продукции?

Андрей Ельчанинов: Бренды "Сухой" и "Миг" должны быть сохранены. Продукция, которая рождается под этими брендами, имеет перспективы на дальнейшее существование. Пренебрегать историей, которая формировалась более 60 лет, крайне недальновидно. Разменивать всемирно известные бренды на нечто новое не стоит.

Бренды "Сухой" и "Миг" должны быть сохранены. Разменивать всемирно известные бренды на нечто новое недальновидно

Здесь можно вспомнить, кстати, про реформу вертолетостроительной отрасли. На базе КБ имени Миля и КБ имени Камова было сформировано единое конструкторское бюро, преобразованное ныне в Национальный центр вертолетостроения. При этом никто же не говорит, что их бренды будут размыты под какой-то другой аббревиатурой.

Такая же судьба должна быть и у "Сухого", и у "Мига", и у "Ильюшина", и у "Туполева", и у всех остальных брендов. У всех должно быть свое место под солнцем и в продуктовой линейке Объединенной авиастроительной корпорации.

На какой стадии находятся совместные испытания истребителя Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник"?

Андрей Ельчанинов: Самолет Су-57, известный как перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, находится на втором этапе государственных совместных испытаний. Это заключительная часть - финишная прямая с выходом на финальный результат. Отрадно, что в 2020 году уже начались поставки серийных машин в Воздушно-космические силы России. Всего будет поставлено 76 машин.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Иван Петров

Су-57 - не только самый передовой истребитель, комплекс 5-го поколения, но и чрезвычайно перспективная платформа. Работа над ее развитием, конечно, будет продолжаться.

Одновременно с переходом Су-57 к состоянию зрелого авиационного комплекса российские авиастроители выдали следующую передовую разработку - тяжелый беспилотник С-70 "Охотник". Он еще проходит определенные стадии своего создания и совершенствования. Но уже понятно, что комплекс также будет находиться на самом острие технологий. При его создании используются наработки, полученные при разработке Су-57. Это естественный конструкторский процесс. Лучшие решения перекочуют на С-70. Будут использованы возможности искусственного интеллекта, которые активно отрабатывались на Су-57.

С переходом Су-57 к состоянию зрелого авиационного комплекса авиастроители выдали новую передовую разработку - тяжелый беспилотник С-70 "Охотник"

Эти самолеты и беспилотники могут взаимодействовать не только друг с другом, но и в различных типах боевых порядков. Беспилотники способны действовать под управлением летчика, пилотирующего авиационный комплекс. В ближайшей перспективе будет реализована возможность управления из кабины Су-57 несколькими беспилотниками "Охотник". Отрабатывается функция целераспределения между этими летательными аппаратами.

Групповое применение управляемых самолетов и беспилотных летательных систем - совсем не за горами. И первые полеты тому подтверждение. В дальнейшем планируется, что при совместном применении беспилотник "Охотник" под управлением ведущего пилотируемого аппарата, будет решать любые задачи по воздушным и наземным целям. В этой связке мы видим большие перспективы и наращивание боевого потенциала Воздушно-космических сил России.

Какие перспективы по производству в России новых беспилотников? В каких целях вы видите их применение в России в будущем?

Андрей Ельчанинов: Беспилотная тематика - одно из ключевых направлений развития авиаиндустрии, и здесь есть серьезные наработки. Мы ни в коем случае не отстаем от мировых тенденций. У нас есть свои технические решения и свои продукты. В настоящее время они активно испытываются. И ряд таких образцов будет продемонстрирован в этом году на Международном авиакосмическом салоне и на форуме Армия-2021.

Мы видим, куда идет мир. Какие изменения вносятся в правила использования воздушного пространства за рубежом. Мы анализируем весь этот опыт. И на уровне коллегии Военно-промышленной комиссии заинтересованы в том, чтобы сопрячь интересы военного и гражданского беспилотного потенциала. И обеспечить выход на рынок качественных новинок. В любой нише - как тяжелых, так и легких беспилотников.

Силами некоторых российских компаний, преимущественно частных, были созданы качественные беспилотные системы, правда, преимущественно малого класса. Интерес к ним уже проявили наши силовые структуры. Разработкой же тяжелых ударных беспилотников - самых крупных и сложных комплексов - во всем мире занимаются авиационные фирмы. И тут Россия - не исключение. Так, работы по созданию упомянутого выше ударного комплекса "Охотник" ведет "Сухой". Планируется поставки "Охотника" в войска начать уже в 2024 году.

Что же касается нормативной базы, то, надеюсь, что в течение 21-22 года мы все-таки снимем все имеющиеся вопросы. И отработаем подход, который позволит реализовать возможность доступа беспилотных систем в воздушное пространство Российской Федерации.

Ил-114-300 после модернизации сохранит свои уникальные летные характеристики? Когда можно ожидать первые заказы на него?

Андрей Ельчанинов: Самолет в декабре прошлого года совершил первый полет. Впереди достаточно длительные летные и сертификационные испытания. Мы ожидаем летом этого года первый полет самолета в облике, который соответствует потребностям рынка. Ил-114-300 ориентирован, прежде всего, на внутренний рынок. У самолета есть своя уникальная ниша, он будет использоваться на региональных маршрутах, в том числе в малодоступных районах крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири. Там, где авиасообщение имеет критическое значение для жизнедеятельности населения, его мобильности, доставки продуктов и грузов. Мы уже сейчас видим интерес к нему со стороны региональных авиакомпаний.

Самолет может садиться на короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы на аэродромах со слабым техническим оснащением. А это пока, к сожалению, не редкость в нашей стране. Укомплектованный современным оборудованием, он сможет заменить в парках перевозчиков устаревшие самолеты Ан-24, Як-40 и импортные самолеты подобного класса.

Дальнейшее развитие универсальной платформы Ил-114-300, в том числе под потребности и задачи спецзаказчиков, также возможно. Немаловажно, что самолет создается из отечественных комплектующих, полностью в российской кооперации. Мы совсем не зависим от зарубежных поставщиков.

А может ли этот новый самолет оказаться полезным военным?

Андрей Ельчанинов: Интерес со стороны военных уже есть. Он обусловлен уникальными летными характеристиками этого самолета. Это возможность длительного непрерывного нахождения в воздушном пространстве - не менее 8 часов. Что необходимо для ведения различных типов разведки, ретрансляции сигналов, наблюдения.

Длительное нахождение в воздухе при минимальном расходе топлива - это уникальная характеристика. Также важно, что Ил-114-300 - универсальная платформа, на базе которой возможно создание самолетов различного класса: грузового, грузопассажирского, медицинского.

Госзаказчики будут принимать решения о закупке этого самолета по результатам его сертификации.

На какой стадии находятся научно-исследовательские работы по созданию перспективного авиационного комплекса для военно-транспортной авиации (ПАК ВТА). Определены ли уже его облик, задачи, размеры?

Андрей Ельчанинов: В течение этого года работа по определению облика для нужд военных будет завершена. После чего она перейдет в конкретное русло и будет реализована в рамках следующей ГПВ. Конструкторские бюро и производственные площадки в составе Объединенной авиастроительной корпорации имеют необходимые компетенции в создании транспортных самолетов, в том числе значительный технологический задел в сегменте сверхтяжёлых транспортников. При получении заказа на разработку и производство воздушного судна сверхтяжелого класса, промышленность сможет его выполнить.

Хочу отметить, что при реализации столь масштабного проекта необходимо изначально закладывать возможность использования самолета под нужды самых разных заказчиков, в том числе гражданских, не ограничиваясь потребностями только военных. Заказчикам, которых интересует перевозка крупногабаритных грузов на рамповых машинах сверхтяжелого класса, такой самолет может быть интересен.

Первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов. Фото: Коллегия ВПК РФ

Какова дальнейшая судьба танков "Армата"? Испытания производителем, согласно данным в прессе, ведутся, но параллельно публикуются материалы о нежелании военных приобретать его по причине дороговизны.

Андрей Ельчанинов: В 2022 году первые опытные образцы боевых машин "Армата" поступят в войска для опытной эксплуатации. Это позволит определить формы применения новых образцов, а также устранить возможные конструктивные и производственные недостатки. По результатам этих испытаний в минобороны примут решения о количестве закупаемых машин. Думаю, этот вопрос найдет отражение в новой госпрограмме вооружений.

Планируется ли корректировка заложенных показателей с поправкой на затруднения, возникшие на оборонных предприятиях из-за коронавирусных ограничений?

Андрей Ельчанинов: Ни одно предприятие оборонно-промышленного комплекса не останавливало работу в период пандемии. На предприятиях были организованы все необходимые санитарные меры, оптимизирован рабочий график. Это несколько снизило темп выхода на финальную продукцию. Но по докладам с мест данная ситуация кардинально не повлияла на исполнение гособоронзаказа. На уровне государства данные обстоятельства не были признаны форс-мажорными.

В то же время в целях финансовой стабилизации в 2020 году было произведено перераспределение бюджетных ассигнований федерального бюджета в резервный фонд правительства РФ. В частности, в результате этого перераспределения на 14 процентов было сокращено финансирование мероприятий госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса", реализуемых в рамках гособоронзаказа. При этом задания гособоронзаказа, направленные на реализацию действующей госпрограммы вооружения, были сохранены в полном объеме.

В этих условиях правительство России приняло меры, направленные на обеспечение своевременной контрактации и достижение максимально возможного уровня авансирования заключенных и пролонгированных контрактов. К ним относятся - принятие решения о разовом увеличении до 80 процентов авансирования уже заключенных и вновь заключаемых госконтрактов. А также о разрешении госзаказчикам в 2020 году заключать госконтракты по ориентировочным ценам без регистрации в ФАС России. Это позволило существенно сократить время на размещение таких заданий.

По предварительным данным, такой подход позволил в прошлом году достичь показателей размещения и финансирования заданий гособоронзаказа даже превышающих уровень 2019 года. Так, в прошлом году этот показатель составил 98,6 процента от планового значения (в 2019 году - 97,5 процента), при этом объем финансовых средств, перечисленных государственными заказчиками головным исполнителям, составил 94,6 процента (в 2019 году - 92,5 процента).

Президент ранее поставил задачу по увеличению предприятиями ОПК выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Удается ли выполнить поставленную задачу? Есть ли то, что мешает активной диверсификации в стране? Приведите примеры оборонных предприятий и новой "невоенной" продукции, которую они уже стали или планируют начать выпускать.

Андрей Ельчанинов: В условиях неизбежного снижения гособоронзаказа к 2030 году, переход предприятий ОПК на выпуск гражданской продукции становится стабилизатором для экономики производств. Напомню, президент РФ Владимир Путин поставил задачу диверсифицировать к 2030 году 50 процентов оборонно-промышленного комплекса страны. По итогам 2020 года выпуск гражданской продукции составил 25,1% - при плановых 17%. На фоне общего падения промышленности в прошлом году, выручка предприятий ОПК от реализации гражданской продукции выросла в 2020 году почти на 100 млрд рублей - с 904 млрд рублей до 1 трлн рублей.

Если приводить примеры, то концерн Алмаз-Антей выпускает медицинское оборудование, а также оборудование для подводной добычи углеводородов и компримирования природных горючих газов. В структуре выпуска высокотехнологичной гражданской продукции ОПК второе-третье место устойчиво занимает продукция для нужд топливно-энергетического комплекса. На первых двух позициях - авиационная техника и подвижной состав для железных дорог.

Доля оборудования для ТЭК в структуре производства гражданской продукции ОПК - в пределах 10%. В структуре оборудования нефтяных, газовых и энергетических компаний, начиная с 90-х годов, превалировала импортная техника и оснастка.

В условиях санкций со стороны ряда стран, импортозамещение в ТЭК и обеспечение его технологической независимости выходит на первый план. Одна из ключевых задач - повышение уровня локализации нефтегазовых технологий и оборудования в части арматуростроения, катализаторов, буровых установок, а также оборудования для подготовки, хранения и переработки углеводородов, бурения и закачивания скважин, компрессорного и насосного оборудования.

По расчетным оценкам, объем российского рынка нефтегазового оборудования - более 485 млрд. рублей. Это весьма внушительная цифра, за которую борются предприятия оборонки, диверсифицирующие свои производства, номенклатуру выпускаемой продукции, а также рынки сбыта.

Планируют ли власти поддержать предприятия оборонно-промышленного комплекса?

Андрей Ельчанинов: В 2020 году правительство РФ при активном участии банков провело расчистку кредитного портфеля предприятий ОПК. 350 млрд. рублей безнадежных долгов было списано через докапитализацию активов, ещё 260 млрд рублей реструктуризированы по льготной ставке на длительный срок - более 10 лет.

По предварительным оценкам, у предприятий ежегодно высвободится не менее 50 млрд рублей, которые ранее они направляли на оплату процентов в банки. Теперь смогут инвестировать их в развитие.

Возможности федерального бюджета на 2021 год ограничены. Привлечение внебюджетных источников - от наращивания присутствия опорного банка ПСБ с льготной ставкой, до принципиально новых для ОПК механизмов привлечения средств с фондовых рынков (эмиссия и обращение т.н. бессрочных или вечных облигаций). Последние хорошо зарекомендовали себя в разгар кризиса 2020 года. Активно использовали в РЖД для привлечения средств на покрытие дефицита по конкретным направлениям инвестпрограммы.

Мы проводим оценку потенциально возможного объема привлечения средств предприятиями ОПК с использованием данного инструмента, исходя из сложившегося соотношения долга к EBITDA предприятий и холдинговых структур, а также соответствующих ковенант в их программах развития и инвестиционных программах.

26 февраля вице-премьер Юрий Борисов закрепил за коллегией ВПК функции распределения и доведения до государственных заказчиков Госпрограммы вооружений прогнозируемых объёмов ассигнований федерального бюджета на оснащение Вооружённых сил, других воинских формирований и органов. Как это отразится на дальнейшей работе ВПК?

Андрей Ельчанинов: Придется работать интенсивнее. В течение полутора месяцев коллегия ВПК должна рассмотреть представленный Минэкономразвития России прогноз объемов на оснащение, поделить его по заказчикам ГПВ, дать оценку достаточности ресурсного обеспечения для каждого заказчика ГПВ, провести заседание коллегии ВПК, подготовить проект доклада президенту РФ. В нём должны быть комплексная оценка достаточности макроэкономических показателей для решения задач, поставленных перед Вооруженными Силами РФ, и предложения о направлении прогнозируемых объемов ассигнований на развитие вооружения, военной и специальной техники.