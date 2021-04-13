На PlayStation 5 появятся новые функции. Вот их список

В официальном блоге PlayStation опубликована информация о крупном обновлении системного программного обеспечения консоли PS5.

- Теперь можно будет использовать USB-устройства в качестве расширенного хранилища для внутренней памяти, хоть и запускать игры с них по-прежнему не получится.

- Новые социальные функции сделают возможной совместную игру на консолях разных поколений - PS4 и PS5 - с помощью Share Play.

- Будут улучшены элементы управления и персонализированные параметры, среди которых: отключение игрового чата и настройка уровней громкости игроков, предварительная загрузка обновлений игры, настраиваемая библиотека игр, масштабирование экрана, а также новые настройки призов и экрана статистики.

Кроме того, Sony обещает внести значительные изменения в мобильное приложение PlayStation App.

Новая версия системной оболочки станет доступна пользователям уже завтра, 14 апреля.