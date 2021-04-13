Не ТикТоком едины: на IPQuorum представят 20 способов создания и продвижения контента

Ровно столько же воркшопов запланировано в рамках международного форума IPQuorum 2021: Tech for Content, который пройдет 26-27 апреля в Инновационном центре "Сколково". Эксперименты, нестандартные решения, неожиданные коллаборации и смелые вызовы времени, способствующие созданию и продвижению креативных продуктов, составляют основу мастер-классов. Принять участие в них можно бесплатно в специальной зоне IPQlab - для этого необходимо будет пройти регистрацию на месте.

В первой серии мастер-классов эксперты сфокусируются на технологических инструментах для создания контента. Посетители Форума смогут не только отметить для себя тренды, но и непосредственно принять участие в создании креативных продуктов.

Искусственный интеллект давно научился блефовать в покере и шахматах, но пока что не превзошел человека в написании новостей. Как ИИ создает кликабельные новостные заметки, на примере конкретного сервиса расскажут на мастер-классе "Использование Writefull в создании новостного контента". Буквально за полчаса ИИ сможет написать несколько новостей для СМИ на глазах у участников воркшопа. Презентацию проведет председатель совета директоров компании Digital Science Россия, Восточная Европа и СНГ Игорь Осипов.

О том, как применять нейросетевые методы и средства для работы с изображениями, - от приложений до opensource, от технических инструментов до креативных приемов, - расскажет российский медиахудожник Вадим Эпштейн в ходе воркшопа "Возможности применения нейронных сетей в прикладной графике".

В рамках мастер-класса "Создание рок-хита за полтора часа" рок-исполнители новой волны ПОЛ ПУНШ и Samaji покажут, как в сжатые сроки придумать музыкальный бестселлер. В режиме реального времени будут созданы с нуля текст и мелодия, а затем артисты наглядно продемонстрируют возможности продвижения трека в социальных сетях.

О том, какие визуальные образы могут способствовать развитию бизнеса и как в предпринимательстве развивать эстетику эмоций, а не функций, расскажет медиахудожник, продюсер и руководитель направления production агентства комплексных коммуникационных решений Prophet Дмитрий Ковалев в ходе перформативного мастер-класса "Новая эстетика бизнеса: визуальный контент как сверх-идея предпринимательства".

Для ценителей визуального контента профессиональный оператор и режиссер, преподаватель Академии re:Store Артур Михеев проведет воркшоп по созданию продающего видео с помощью смартфона и расскажет, какие технологии важно использовать в видеопродакшене на всех этапах - от возникновения идеи и до окончательного оформления продукта. А секретами упаковки ключевой информации в видеоролики для эффективного решения бизнес-задач поделится сооснователь компании "Смыслотека" Сергей Гевлич в ходе мастер-класса "Передача смыслов через визуальные объекты".

Аддитивные технологии прямо сейчас совершают революцию в медицине, строительстве, архитектуре, моде и промышленности. Совсем скоро любой физический объект можно будет перевести в цифровой формат. О том, как 3D-фотосканирование используется в коммерческих проектах креативных агентств, объяснит 3D-дизайнер-дженералист агентства комплексных коммуникационных решений Prophet Дарья Купцова.

Вторая серия мастер-классов будет посвящена управлению, защите и дистрибуции контента как бизнес-актива.

Тему продающего видео для массовой аудитории в категории "снэк-контент" раскроют руководители самого крупного блогерского агентства в TikTok на территории России и СНГ: продюсер и основатель PurpleDoor Алексей Пак и креативный директор PurpleDoor Иван Сучков. Они расскажут о том, как можно привлечь внимание аудитории короткими и простыми развлекательными видео, какой контент пользуется популярностью у коммерческих брендов и как с помощью него можно зарабатывать.

Контент-маркетинговым инструментом для бизнеса становится не только цифровой след, но и углеродный. С помощью специальных плагинов рассчитывается экологический след (объем выбросов и отходов) каждого товара или услуги и возмещаются затраченные природные ресурсы. Полученная пользовательская статистика помогает растить лояльность аудитории, упоминания в социальных сетях, становясь частью стратегии продвижения бренда. Как устроены экомаркетинговые стратегии и как их использовать, объяснит управляющий партнер Telescope Global, основатель и генеральный директор платформы по мониторингу и компенсации экологического следа Offsetted Александр Лазаренко.

Что отличает идею от объекта авторского права и где грань между копированием и допустимым заимствованием, расскажет эксперт сферы интеллектуальной собственности, доцент Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Константин Леонтьев.

О стремительных темпах роста блогинга участники Форума узнают от игроков индустрии. На мастер-классе "Self-made bloggers" лидеры мнений в Instagram объяснят, какие сложности и барьеры мешают развивать творческие аккаунты и как находить эффективные способы продвижения контента в условиях "гиперконкуренции". Участники смогут пообщаться с блогерами из различных сфер: клиническим психологом, коучем личностного роста Марией Прониной, лайфстайл- и тревел-блогером Елизаветой Золотухиной, лайфстайл-блогером, декоратором, PR-менеджером по призванию Надеждой Лучковой, лайфстайл-блогером, рассказывающей про образование Ириной Кузнецовой и др.

Также программа воршкопов включает в себя мастер-классы и презентации по использованию котов для продвижения традиционных культурных учреждений от руководителей музея кошек "МУРАРИУМ" и многое другое.

Всего в течение двух дней на IPQuorum пройдет свыше 60 сессий, дискуссий и мастер-классов. Спикерами станут зарубежные и российские эксперты в сфере цифровой трансформации, креативной экономики и глобального IP-рынка. Деловая программа охватывает все виды креативных индустрий: от моды, промышленного дизайна и гастрономии до искусства, ИТ-разработок и маркетинга. Участники смогут поделиться своим мнением о том, как оценивать, защищать и монетизировать творческие и технологические активы, а также определят, как стимулировать инвестиционную активность бизнеса на креативном рынке.

Организаторы Форума - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain.

Соорганизаторами и партнерами Форума выступают Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-медиа".

Мероприятие пройдет при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", "Смыслотеки", MEDIANA, Russian Seasons, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n'RIS, IPEX, Universal University.

Генеральные информационные партнеры IPQuorum 2021: Tech for Content - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), КиноРепортер - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", информационное агентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS, Kino-Teatr.ru.

Дополнительная информация

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), Банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

IPQuorum - коммуникационный бренд - создан Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом, комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.

Флагманским проектом, реализуемым под брендом IPQuorum, является Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности.