Netflix продлил сериал "Бриджертоны" на 3 и 4 сезоны

Сериал "Бриджертоны", который вызвал столько споров, продлен на 3 и 4 сезоны. Об этом сообщил стриминговый гигант Netflix, подчеркивая, что "Бриджертоны" - самый успешный сериал платформы. Второй сезон сериала сейчас находится в производстве - он рассказывает новую историю о поисках любви лорда Энтони Бриджертона. "Бриджертоны буквально сбили нас с ног. Творческая группа во главе с Шондой Раймс поставила красивую, эмоциональную, романтическую драму для наших зрителей. У производителей есть довольно захватывающие планы на будущее, и мы думаем, что зрители продолжат ждать проект и потеряют голову смотря наше шоу. Мы планируем развивать дело Бриджертонов еще долго", - говорит Бела Баджария, вице-президент Global TV.

В релизе, поступившем в "РГ", есть и цитата Шонды Раймс: "Когда я впервые прочитала восхитительный сериал Джулии Куинн о Бриджертонах, я поняла, что это истории, которые очаруют зрителей. Но развитие этой адаптации не было бы успешным без значительного вклада всей команды "Шондаленд". Единовременное продление сериала на два сезона говорит об уверенности в нашей работе, и я невероятно благодарна за то, что у нас есть такой творческий партнер, как Netflix. Бетси и я очень рады возможности и дальше знакомить мир с Бриджертонами".

Производством "Бриджертонов" для Netflix занимается компания "Шондаленд", исполнительными продюсерами которой являются Шонда Раймс, Бетси Бирси Крис Ван Дузен.

Справка "РГ"

Сериал"Бриджертоны", основанный на серии литературных произведений Джулии Куинн, повествует о роскошном, сексуальном и конкурентном высшем обществе Лондона эпохи Регентства. От сверкающих бальных залов Mayfair до аристократических дворцов на Парк-Лейн и за его пределами, сериал представляет соблазнительный мир, полный замысловатых правил и драматической борьбы за власть, в которой никто никому не уступает. В центре сюжета - могущественная семья Бриджертонов. Восемь веселых, остроумных, смелых и умных братьев и сестер проходят через брачный рынок и продолжают поиски романтики, приключений и любви.