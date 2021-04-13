Один человек погиб при стрельбе на территории школы в США

Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате стрельбы на территории школы в американском городе Ноксвилл (штат Теннесси). В полиции заявили, что здание учебного заведения находится под контролем, а детей отпустили по домам.

Среди тех, кому понадобилась помощь медиков - один полицейский. "Офицер получил по меньшей мере одно ранение и был госпитализирован. Один мужчина погиб на месте, другой задержан. Расследование в настоящий момент находится в активной фазе", - заявил глава школьного управления округа Боб Томас. Он назвал инцидент со стрельбой трагедией, пишет РИА Новости.