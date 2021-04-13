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13.04.2021 16:46
Рубрика: Экономика

ОПЕК улучшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году

Текст: Сергей Тихонов

Спрос на нефть по сравнению с прошлым годом вырастет на 6 млн баррелей в сутки, среднегодовое ежедневное потребление в мире составит 96,5 млн баррелей. Об этом говорится в свежем прогнозе организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Фото: Иван Лексунин/РГ
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ОПЕК улучшила свой мартовский прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. баррелей в сутки. В марте организация также улучшала прогноз на 100 тыс. баррелей. Повышение спроса эксперты ОПЕК связывают с восстановлением экономики после пандемии и постепенным снятием в разных странах карантинных ограничений.

При этом из стран ОПЕК с февраля добычу нефти наращивал только Иран, который освобожден от обязательств по сделке ОПЕК+. Из участников сделки производство увеличивали Россия и Казахстан, суммарно на 300 тыс. баррелей в сутки. Но в начале апреля альянс согласовал рост добычи всеми странами ОПЕК+ с мая по июль на 1,15 млн баррелей в сутки и увеличение производства Саудовской Аравией еще на 1 млн баррелей, которые страна добровольно сокращала с февраля по апрель этого года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК

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